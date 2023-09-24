英超︱阿仙奴2：2打和熱刺　利物浦白禮頓齊勝升上第2及3位 (23:35)

阿仙奴和熱刺昨仗續以大衛拉耶連續3仗取代蘭斯達爾正選把關，又分別起用中場法比奧韋拉及鋒將尼基迪亞，取代夏維斯及李安度杜沙特。熱刺則派出今夏新加盟的比蘭莊臣代替文諾索羅門掛帥。熱刺開賽3分鐘便食「詐糊」，柏比沙亞在禁區起腳，處於越位位置的孫興慜將皮球送入網窩，最終被判入球無效。24分鐘，熱刺中堅基斯甸羅美路的烏龍球助阿仙奴開紀錄，落後的熱刺其後積極反撲，先有比蘭莊臣兩次起腳被大衛拉耶救出，及後在42分鐘憑占士麥迪臣傳中孫興慜快腳射入扳平結束上半場。

阿仙奴換邊後5分鐘的一個角球攻勢中，賓韋特轉身起腳省中基斯甸羅美路手部獲判12碼，由布卡約沙卡操刀命中。但阿仙奴的領先優勢僅1分鐘，半場後備入替的佐真奴在後半場被麥迪臣搶截得手，之後助攻孫興慜再次替熱刺追平2：2完場，亦代表熱刺連續13年在英超於酋長球場無法凱旋。兩軍賽後同得14分後，齊被白禮頓以1分反壓，該隊藉日本隊翼鋒三笘薰下半場梅開二度，主場以3：1反勝般尼茅夫後升上第3。

另邊廂，利物浦在主場憑穆罕默德沙拿射入12碼、達雲紐尼斯「窩利」得手，以及迪亞高祖達的入球下，以3：1擊敗有查洛保雲一度扳平的韋斯咸。車路士則在右閘馬路古斯圖則在58分鐘領紅下，主場0：1不敵有奧尼屈堅斯一箭定江山的阿士東維拉，開季6戰1勝2和3負僅得5分排第14。

至於今晨出戰的愛華頓，有守將達高斯基先在6分鐘助攻中場杜哥利，後於67分鐘建功，加上後備上陣的前鋒卡維特利雲開齋，作客以3：1輕取有中場馬菲亞斯贊臣在28分鐘一度扳平的賓福特，英超開季6輪終打開勝利之門及暫得4分，連續4仗不勝的賓福特則續得6分。

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