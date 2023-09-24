明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超︱阿仙奴2：2打和熱刺　利物浦白禮頓齊勝升上第2及3位 (23:35)

阿仙奴今晚（24日）在英超「北倫敦打吡」大戰，雖被客軍熱刺孫興慜兩度破門，卻因敵衛基斯甸羅美路先「擺烏龍」，後禁區內手球被判12碼，最終兩軍以2：2言和。另一倫敦球會車路士延續頹勢，少踢一人下主場以0：1不敵阿士東維拉。利物浦則以3：1擊敗韋斯咸後升上次席，落後榜首曼城兩分。

阿仙奴和熱刺昨仗續以大衛拉耶連續3仗取代蘭斯達爾正選把關，又分別起用中場法比奧韋拉及鋒將尼基迪亞，取代夏維斯及李安度杜沙特。熱刺則派出今夏新加盟的比蘭莊臣代替文諾索羅門掛帥。熱刺開賽3分鐘便食「詐糊」，柏比沙亞在禁區起腳，處於越位位置的孫興慜將皮球送入網窩，最終被判入球無效。24分鐘，熱刺中堅基斯甸羅美路的烏龍球助阿仙奴開紀錄，落後的熱刺其後積極反撲，先有比蘭莊臣兩次起腳被大衛拉耶救出，及後在42分鐘憑占士麥迪臣傳中孫興慜快腳射入扳平結束上半場。

阿仙奴換邊後5分鐘的一個角球攻勢中，賓韋特轉身起腳省中基斯甸羅美路手部獲判12碼，由布卡約沙卡操刀命中。但阿仙奴的領先優勢僅1分鐘，半場後備入替的佐真奴在後半場被麥迪臣搶截得手，之後助攻孫興慜再次替熱刺追平2：2完場，亦代表熱刺連續13年在英超於酋長球場無法凱旋。兩軍賽後同得14分後，齊被白禮頓以1分反壓，該隊藉日本隊翼鋒三笘薰下半場梅開二度，主場以3：1反勝般尼茅夫後升上第3。

另邊廂，利物浦在主場憑穆罕默德沙拿射入12碼、達雲紐尼斯「窩利」得手，以及迪亞高祖達的入球下，以3：1擊敗有查洛保雲一度扳平的韋斯咸。車路士則在右閘馬路古斯圖則在58分鐘領紅下，主場0：1不敵有奧尼屈堅斯一箭定江山的阿士東維拉，開季6戰1勝2和3負僅得5分排第14。

至於今晨出戰的愛華頓，有守將達高斯基先在6分鐘助攻中場杜哥利，後於67分鐘建功，加上後備上陣的前鋒卡維特利雲開齋，作客以3：1輕取有中場馬菲亞斯贊臣在28分鐘一度扳平的賓福特，英超開季6輪終打開勝利之門及暫得4分，連續4仗不勝的賓福特則續得6分。

其他報道：杭州亞運直擊｜張家朗認亞運封王「幾大件事」　稱達個人「劍擊生涯里程碑」

其他報道：杭州亞運直擊｜江旻憓憾負勁敵宋世羅　連續3屆女重個人賽摘銅　盼團體賽捲土重來

相關字詞﹕體育 英超 阿仙奴 熱刺 孫興慜 基斯甸羅美路 布卡約沙卡 白禮頓 三笘薰 利物浦 車路士編輯推介

上 / 下一篇新聞