港超︱流浪兩球不敵傑志　入籍前港腳基藍馬完成告別戰掛靴　難忘世盃外鬥國足 (19:59)

傑志近兩仗接連不敵理文及全北汽車，流浪上仗則是在月初作客不敵大埔。另外，兩軍皆有球員代表港足出戰杭州亞運，當中流浪影響較大，陣中兩各主力林衍廷及李毅凱皆因此缺陣，而「藍鳥」則缺少潘沛軒。

傑志開賽8分鐘便憑查理史葛的遠射先開紀錄，他及後亦曾助攻予倒戈的祖連奴單刀射破梁興傑「十字關」，但由於祖連奴越位在先，最終入球被視像裁判（VAR）推翻。流浪在34分鐘獲得12碼，神田夢實在禁區被周緣德侵犯，但及後神田夢實親自操刀被傑志門將保羅救出。

下半場55分鐘，客軍球迷向身穿55號球衣的基藍馬報以掌聲支持。傑志則在62分鐘憑恩查罰球直射破網，攻入加盟球隊後的首個入球，擴大領先優勢，最終傑志在1308名觀眾見證下，以2：0擊敗標準流浪重返勝軌，目前4戰3勝1負，打多一場下與榜首理文同得9分。

踢畢生涯最終戰的基藍馬賽後稱為結束球員生涯感高興，「原本我也希望可以踢完這個賽季，自從去年在足總盃決賽大敗予傑志後，我知道有很多球迷批評我，加上身體狀况開始下降，所以是時候退下來，給年輕球員更多機會」。基藍馬又稱代表港足在世界盃外圍賽與中國隊交手是他生涯最難忘的事，「香港給予我所有想要的東西，我也為港足付出所有，儘管退休後我不會再從事足球相關的工作，但也會繼續支持港足，支持流浪」。

而傑志主教練朱志光賽後指奧地利國腳前鋒恩查已慢慢融入球隊，並稱球員需在8日應付3場比賽是一件不容易的事。

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