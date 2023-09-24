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杭州亞運直擊｜江旻憓憾負勁敵宋世羅　連續3屆女重個人賽摘銅　盼團體賽捲土重來 (22:55)

香港女子重劍隊今（24日）派出江旻憓及佘繕妡出戰杭州亞運個人賽，前者在16強經歷「黑牌風波」，驚險晉級8強再挺印度隊對手，惟4強力戰不敵韓籍老對手宋世羅，連續3屆亞運摘銅，但也繼男花的張家朗和蔡俊彥後，為港隊再添一面獎牌。江旻憓賽後坦承失望，但期望跟隊友在團體賽捲土重來。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

江旻憓在小組賽意外僅取3勝2負，晉級32強後以15：2大炒對手，隨後在16強面對世界排名第96的哈蕯克籍的Sofia Nikolaicuhk，兩人初段打得保守，各呑一張黃、紅牌，雙方戰至2：2平手下再次逾1分鐘未能得分，按例由世界排名較高一方、即世界排名第2的江旻憓勝出，惟裁判一開始倒轉雙方排名並判江旻憓落敗，後者表現錯愕，她與教練Tavi再跟裁判理論，擾攘近10分鐘方解決問題。

江旻憓稍作調整，在8強以15：7擊敗印度隊劍手，惟4強面對韓籍老對手宋世羅，因未能「單燈」得分後3：7，雖然港將決勝局末段曾追至10：13，惟最終以11：15飲恨吞敗，連續3屆亞運摘銅。

江旻憓賽後直言失望，稱無論身體、心態、經驗都比之前兩屆亞運好，因此對自己有更高期望，惟她她指「有進步，但成績一樣，證明要進步得更多」。她又表示「黑牌風波」對自己有影響，「我打劍多年，從未試過領黑牌，本身我想打得精彩、謹慎一點，沒想過有黑牌。若這樣出局很不漂亮，怕對不起大家」。她又稱與Tavi溝通過後，肯定自己能晉級，但承認自己應更加熟悉賽例，「這是好好的學習機會，但不應在亞運發生」。

賽前被視為奪標大熱，江旻憓坦承或多或少有壓力，「這是我應承受得到的壓力，但我處理不好、不夠成熟。我好想將自己練習的表現出來，但還是做不到，等下次啦」。這名女重劍后周三將與佘繕妡、陳渭泠及朱嘉望出戰團體賽，她說：「我們隊會愈來愈強，一直進步，一起再拚過」。

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