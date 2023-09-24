杭州亞運直擊｜何詩蓓非強項先亮相　女子50米蛙泳摘銅兼破香港紀錄 (21:00)

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

東京奧運兩銀得主的何詩蓓，今屆亞運除了將於明日起出戰強項的自由泳項目外，亦與隊友林凱喬一同報名參戰50米蛙泳，身為此項港績紀錄保持者的她，於今早的初賽游出30.46秒，不但以小組首名出線決賽，更打破自己保持的香港紀錄（31.21秒），而林凱喬則以32.33排同組第6位止步。及至晚上的決賽，第5線道的何詩蓓以30.36秒完成，再度刷新港績，屈居國家隊的世界紀錄保持者唐錢婷及日本隊的鈴木聰美之後，摘下銅牌。

乒乓球港隊今續戰團體賽，其中女團雖憑杜凱琹先贏一場，但及後連輸3仗下以場數1：3不敵韓國隊；男團則於8強以0：3不敵中華台北隊，同告無緣獎牌。

另外，香港男子七人欖球隊在兩場分組賽，先以40：7大勝馬來西亞隊，後以43：5狂數菲律賓隊。而女子隊亦在兩場分組賽分別以38：0大勝印度隊及29：0輕取新加坡隊。

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