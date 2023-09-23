杭州亞運｜前亞運港將做主持　何雁詩向前隊友陳芷澄投信心票　葉姵延寄語後輩擺好心態 (22:28)

奧海城與直播亞運的HOY TV今晚合辦「亞運開幕全城睇」前哨派對，有3名擔任亞運嘉賓主持的前港將出席，包括何雁詩、葉姵延、花式溜冰的馬曉晴，聯同中國女排前隊長孫玥，到場為港隊集氣，跟現場市民玩遊戲互動。

現為藝人的何雁詩（Step）曾參加2010年廣州亞運，當年在高爾夫球女子個人賽得26名。她稱至今仍難忘當年代表港隊感覺，又對前隊友陳芷澄（Tiffany）再戰亞運投下信心一票，「她在今屆（高球）港隊是最有經驗的猛將，參加過兩次亞運，相信完全不會怯場，希望她能打入三甲。我亦很期待團體獎項，希望Tiffany用經驗協助兩名後輩發揮水準」。她除了看好許龍一有機會取獎牌，亦點名兩名年僅16歲的女將劉弦和韓紫琳，「她們雖然並非職業球員，但在業餘青年賽事成績十分好、首奪世界團體冠軍，我對她們期望很高」。Step又承認要如何清楚評述高球比賽不易，屆時會嘗試講出重點讓電視觀眾容易明白。

在兩屆亞運羽毛球女單奪一銀一銅的葉姵延稱，今屆羽毛球港隊陣容鼎盛，每個項目都具備衝擊獎牌的能力。黑妹將會評述羽球單打賽事，她提及女子港隊始終斷層一段時間，出戰女單的盧善恩與梁珈穎都是「20出頭」，「但就像我當年19歲首次參加亞運，對於後生一輩是很好經驗和機會，等於當年別人當我是無成績的運動員，所以她們不需要有壓力，壓力反而是有成績或年紀更大的選手身上」。黑妹形容亞運是自己成名的舞台，亦如奧運4年一度，各選手都分外重視爭取佳績時，「如何擺好心態將是關鍵，若抱着輕鬆心情打好每場比賽，反而這樣可發揮更好」。

馬曉晴稱除了關注滾軸溜冰、韻律泳和體操這些與花式溜冰類近的項目，亦會留意霹靂舞及電競等新項目，亦將會參與評述滑板項目。她笑稱評述亞運的「功課」一定做不完，因此最重要是時刻提供到最新資訊。

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