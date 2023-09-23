杭州亞運直擊｜杭州亞運正式開幕　港隊劍擊明爭首金 (22:06)

杭州亞運今晚（23日）隨着國家主席習近平於杭州奧體中心體育場舉行開幕禮宣布開幕後正式揭開戰幔。港隊一班獎牌希望明日陸續登場，賽艇及武術隊有望拿下港隊首面獎牌，男花劍神張家朗及女重劍后江旻憓領銜出擊，爭取劍擊隊史首金。
明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊
今屆亞運以「潮起亞細亞」為總主題，寓意新時代的中國正與亞洲、世界交融激蕩，像浪潮一樣奔湧向前。儀式在國家主席習近平及亞奧理事會代理主席辛格進場後展開，第8隊進場的香港代表團，在七欖男將姚錦成及武術女將莫宛螢任持旗手下亮相，其中初戰亞運的拳擊「神奇小子」曹星如，以及明天毋須出戰個人賽的劍擊手崔浩然、楊子加及朱嘉望均有隨行；而國家隊則在游泳新星覃海洋及女籃名將楊力維帶領下，以東道主身分壓軸登場。值得一提的是，在中國香港、中國澳門、中華台北及國家隊先後進場時，現場歡呼聲特別響亮。
此外，為了展現環保理念，今次開幕禮煙花前所未有地運用數位虛擬方式呈現，而主火炬點燃同樣實現「數碼實體融合」，並由6名現役及退役國家隊運動員點起亞運聖火，分別是葉詩文、樊振東、徐夢桃、石智勇、汪順及李玲蔚。
在杭州亞運開幕禮翌日，預計射擊及賽艇項目將會最早決出獎牌，其中港隊將有4隊於賽艇項目分途爭標，包括女子輕量級雙人雙槳艇的黃湘儀／洪詠甄將於早上9時正登場，以及男子輕量級雙人雙槳艇的陳廸麟／陳至鋒則於9時40分亮相，黃樂堯、許詠淇、張海琳、梁瓊允角逐10時50分的女子四人單槳無舵手艇決賽，林新棟／王瑋駿則於11時10分的男子雙人單槳無舵手亮相。
至於近年成績彪炳的劍擊隊，將有男子花劍手張家朗和蔡俊彥，女子重劍手江旻憓及佘繕妡分途出戰個人賽。劍擊隊此前從未贏得亞運金牌，「三朝元老」張家朗和江旻憓此前在亞運個人賽的最佳戰績為銅牌，相信二人將偕隊友力求突破，爭奪亞運生涯首金。
游泳方面，星將何詩蓓將領銜出擊，她在首日將轉戰非主項的女子50米蛙泳，於初賽第4組排第3線出場，其隊友林凱喬則在同組第6線；這名港隊「女飛魚」隨後或跟隊友出戰4×100米自由泳接力賽。男將何甄陶則於100米自泳初賽第6組第6線亮相。
為港隊在開幕禮任持旗手的七人欖球星將姚錦成及武術代表莫宛瑩，今日亦會領銜出擊，男子七人欖球隊將於分組賽鬥馬來西亞及菲律賓隊，務求以勝仗展開衛冕之途；後者則與隊友陳穗津角逐女子太極拳太極劍。
杭州亞運直擊報道：
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