杭州亞運直擊｜杭州亞運正式開幕　港隊劍擊明爭首金 (22:06)

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

今屆亞運以「潮起亞細亞」為總主題，寓意新時代的中國正與亞洲、世界交融激蕩，像浪潮一樣奔湧向前。儀式在國家主席習近平及亞奧理事會代理主席辛格進場後展開，第8隊進場的香港代表團，在七欖男將姚錦成及武術女將莫宛螢任持旗手下亮相，其中初戰亞運的拳擊「神奇小子」曹星如，以及明天毋須出戰個人賽的劍擊手崔浩然、楊子加及朱嘉望均有隨行；而國家隊則在游泳新星覃海洋及女籃名將楊力維帶領下，以東道主身分壓軸登場。值得一提的是，在中國香港、中國澳門、中華台北及國家隊先後進場時，現場歡呼聲特別響亮。

此外，為了展現環保理念，今次開幕禮煙花前所未有地運用數位虛擬方式呈現，而主火炬點燃同樣實現「數碼實體融合」，並由6名現役及退役國家隊運動員點起亞運聖火，分別是葉詩文、樊振東、徐夢桃、石智勇、汪順及李玲蔚。

在杭州亞運開幕禮翌日，預計射擊及賽艇項目將會最早決出獎牌，其中港隊將有4隊於賽艇項目分途爭標，包括女子輕量級雙人雙槳艇的黃湘儀／洪詠甄將於早上9時正登場，以及男子輕量級雙人雙槳艇的陳廸麟／陳至鋒則於9時40分亮相，黃樂堯、許詠淇、張海琳、梁瓊允角逐10時50分的女子四人單槳無舵手艇決賽，林新棟／王瑋駿則於11時10分的男子雙人單槳無舵手亮相。

至於近年成績彪炳的劍擊隊，將有男子花劍手張家朗和蔡俊彥，女子重劍手江旻憓及佘繕妡分途出戰個人賽。劍擊隊此前從未贏得亞運金牌，「三朝元老」張家朗和江旻憓此前在亞運個人賽的最佳戰績為銅牌，相信二人將偕隊友力求突破，爭奪亞運生涯首金。

游泳方面，星將何詩蓓將領銜出擊，她在首日將轉戰非主項的女子50米蛙泳，於初賽第4組排第3線出場，其隊友林凱喬則在同組第6線；這名港隊「女飛魚」隨後或跟隊友出戰4×100米自由泳接力賽。男將何甄陶則於100米自泳初賽第6組第6線亮相。

為港隊在開幕禮任持旗手的七人欖球星將姚錦成及武術代表莫宛瑩，今日亦會領銜出擊，男子七人欖球隊將於分組賽鬥馬來西亞及菲律賓隊，務求以勝仗展開衛冕之途；後者則與隊友陳穗津角逐女子太極拳太極劍。

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