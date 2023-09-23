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杭州亞運直擊｜壁球隊到埗適應場地　女團爭衛冕　陳善鈺：如一般比賽看待 (17:45)

即將出戰杭州亞運的香港壁球代表隊，昨啟程前往當地，並於今早（23日）訓練適應場地。總教練鄭培德（Peter Genever）表示，對整體抽籤形勢感滿意，團隊會先專注下周二率先展開的團體賽，並維持5項目全取獎牌的目標。

上屆雅加達亞運取得2金2銀的港壁隊，今屆在多名主將退役下改朝換代。當中力爭衛冕團體賽的女隊，由上屆奪金功臣何子樂、李嘉兒，以及應屆亞洲賽女單冠軍陳善鈺和湯芷穎出戰，分組賽對陣日本、韓國、泰國及蒙古隊。將與何子樂兼戰女單的陳善鈺，對首戰亞運未感太大壓力，會視之為一般比賽看待，「雖知亞運4年一次，夏天訓練也是全為此準備，但我們出戰任何比賽都是一樣的專注，不想因特別看待這比賽而增加壓力」。

陳善鈺在女單獲列第4種子，儘管帶着亞洲冠軍頭銜參戰，但年僅21歲的她強調要「一場一場打」，暫以取得獎牌為目標。至於獲列次號種子的何子樂，透露目前腰部受舊患纏身，本月更曾棄戰巡迴賽多哈站，但在香港治療後已紓緩不少。她笑言初次來臨杭州場地如置身迷宮一樣，又指球場玻璃彈力稍怪需時適應，「好像大力都不能把球打去後場，後來稍為習慣一點，但還是要練多點」。

港隊下周二先分途出戰團體賽，單打及混雙則在10月1日展開。總教練鄭培德認為，除了對男單或在8強上演「港隊內訌」感意外，滿意其餘的抽籤結果。他強調目前談衝金還言之尚早，但有信心能在各項目盡拿獎牌，「不要輕視任何對手，只要我們發揮應有水平，自然能達到訂立的目標」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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