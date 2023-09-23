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沙特聯︱C朗起孖領艾納斯險勝吉達艾阿里　煙霧瀰漫下先開紀錄成焦點（附精華） (17:25)

葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）今晨（23日）梅開二度，領艾納斯於沙特聯主場以4：3擊敗吉達艾阿里，開季兩連敗後連贏7仗。不過，是役C朗先開紀錄的入球煙霧瀰漫射入成外界焦點，客軍門將艾度亞文迪亦表示自己甚麼都看不到，質疑球證判入是「奇怪決定」。

艾納斯開賽4分鐘便憑C朗在煙霧瀰漫的情况下，半單刀射破吉達艾阿里門將艾度亞文迪十字關取得領先，加上泰利斯卡「起孖」，半場領先有基斯爾「破蛋」的吉德艾阿里3：1。換邊後客軍雖憑馬列斯的12碼入球扳回一城，但艾納斯兩分鐘後憑C朗在禁區頂起腳得手「起孖」，終以4：3擊敗末段曾再追近比數的吉達艾阿里。賽後兩軍7戰5勝兩負同得15分，艾納斯憑較佳得失球力壓對方排第5。而艾納斯在季初經歴兩連敗後，目前已取七連勝，包括兩場亞冠賽事。

吉達艾阿里門將艾度亞文迪賽後認為艾納斯的首個入球不應成立，「因為煙花，我甚麽也看不到，這是一個奇怪的決定，但我們尊重球證的判決」。

而是役梅開二度的C朗賽後稱：「我仍然喜愛足球，就算到了現在的年紀，我仍然喜愛比賽，繼續入球及贏得比賽。除非我的雙腳告訴我『基斯坦奴是時候結束了』，否則我會繼續下去。但我現在感覺良好，可以幫助球隊。不過，最重要的是球隊今晚取勝。」

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