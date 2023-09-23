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杭州亞運直擊｜港男乒團輕取巴林全勝首名出線　明16強鬥朝鮮隊　港女乒鬥哈薩克爭入8強 (18:09)

杭州亞運今日（23日）續舉行乒乓團體最後一輪小組賽，男子港隊直落3場橫掃巴林隊，連同昨日擊敗蒙古和伊朗隊，以全勝姿態首名出線。經抽籤明日中午12時出戰16強鬥朝鮮隊，若晉級8強便會緊接在下午再鬥中華台北隊。

男子港乒昨在E組兩連勝後，今早在第3輪小組賽變陣出擊，收起黃鎮廷及林兆恒，改由何鈞傑帶領吳柏男及小將姚鈞濤出賽，面對巴林隊，頭陣的何鈞傑僅花15分鐘就以11：5、11：6及11：1先贏一場。緊接出場的吳柏男以局數3：1再下一城。姚鈞濤同樣未受考驗，以直落3局11：4、11：6及11：8奠勝，三連勝成為小組首名晉身16強。

何鈞傑賽後表示，首名出線只是第一步，期望整個團隊之後可走得更遠。這名港將上屆亞運伙李皓晴贏得混雙銅牌，他稱不會視此為再戰亞運的壓力，「這面獎牌反而給予信心，一定要做好準備、發揮得好和心態無問題才有獎牌希望，所以今次也沒有抱着要贏獎牌的想法去參賽」。他亦稱為爭取時間休息，今晚將不會出席開幕禮，「當然覺得可惜，但如果在可惜與有獎牌之間選擇，當然會選擇獎牌」。

至於今午抽籤，香港女乒昨日連挫巴林和烏茲別克隊以小組首名出線後，明早10時16強將鬥哈薩克隊，如晉級8強將硬撼韓國隊。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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