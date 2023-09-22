杭州亞運直擊｜趙顯臻梁穎桉賽艇單人雙槳艇闖男女子組決賽　下周一分途爭牌 (19:39)

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

男子單人雙槳艇今午上演準決賽，12名槳手共分成兩組，每組頭3名可晉級決賽A爭奪獎牌，其餘槳手則落入決賽B分名次。港隊星將趙顯臻在第1組登場，他在頭半賽程稍稍領先跟日本隊代表荒川龍太，但到末段開始大幅領放，最終以7分23.5秒完成2000米賽事、拋離次名的荒川龍太18.43秒，以首名進入決賽A。

在上屆雅加達亞運贏得男子輕量級單人雙槳艇銀牌的趙顯臻，在今屆轉戰公開組段，預計在決賽需面對列強挑戰。雖然他在初賽以總成續次名晉級，但其準決賽成績（7分23.5秒）較另一組的三甲慢；準決賽第2組的東道主代表張亮以7分12.77秒首名衝線，哈薩克籍選手雅科夫列夫（7分29.27秒）及印度隊的潘華爾（7分22.22秒）緊隨其後。

至於另一港隊代表梁穎桉，在同日出戰女子單人雙槳艇準決賽，她在第2組以8分20.35秒衝線，較首名的日本隊槳手米川志保慢14.3秒，並排於菲律賓隊的迪加素之後，以第3名闖決賽A，於下周一爭奪獎牌。

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