杭州亞運直擊｜黃澤林港隊升旗禮遇曹星如　「自小看對方獲很多啟發」 (21:03)

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

港隊今午與印度、日本、馬爾代夫、尼泊爾及巴基斯坦代表團到運動員村出席升旗儀式，港隊有網球、拳擊、圍棋、體操、射擊、滑板等30名運動員，以及8名代表團成員參加。惟天公不造美，其間下起綿密細雨，令眾人冒雨出席。在運動員村村長致歡迎辭後，升旗儀式隨即舉行，並由各代表團團長從村長手上接過紀念品。

首次出戰亞運的曹星如，在微雨下仍笑容滿面，又指昨入村後對一切事物感新鮮。將出戰男子57公斤級賽事的他，目前仍處於減磅階段，他直言在餐廳接近「眼看口勿動」，但仍感震撼，「餐廳甚麼都有，食物好多款式選擇，連鎖快餐店的食物也任吃，但我要減磅，只能看教練吃」。不過，與教練同住的他透露，房間的洗手間去水疑出問題，初入住時傳出異味，幸修整過後已有改善。

曹星如續指，在亞運最特別的感覺，是有其他港將同行，「（選手村）整棟都是香港運動員，感覺好特別，大家都會為彼此打氣。以往比賽只見到拳手，每人都殺氣騰騰，但這次感覺很不一樣」。他又稱今早在餐廳看見中國男籃名宿姚明，「他是傳奇人物，很多人圍着他拍照，我們只在遠處攝鏡」。

至於同樣首戰亞運的網球新星黃澤林，則指一直想跟曹星如見面，「以前我們都跟同一體能教練，但一直沒機會見面」。黃澤林透露自小看對方比賽，直言對方給自己很大啟發，「他好勁，而且毅力過人，給我很多啟發」。

香港代表團團長霍啟剛在儀式後接受訪問，並大讚選手村條件出色，「對選手村的第一感覺是非常漂亮，住宿、飲食、交通各方面條件都非常好，感受到志願者用心協助大家。作為團長最重要確保運動員安心訓練及比賽，現在大家都好安心，我有信心接下來的數星期，運動員都會住得非常舒適。正如選手村的村長說，希望運動員住入村中能像回到家中，我也希望運動員有這種感覺，始終在自己的國家比賽」。

杭州亞運將於明晚8時正式開幕，翌日即有多個項目港隊有望衝擊獎牌。港隊今屆派出歷來最龐大、約940人的代表團，團長霍啟剛提到賽艇、劍擊等均有機會，「真的有很多（獎牌機會），我不作預測了，但希望開個好頭，在包括獎牌在內的各方面都能做到最好」。

杭州亞運直擊報道

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