杭州亞運直擊｜港劍擊隊當地備戰　江旻憓滿意選手村及場地安排 (18:05)

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

男子花劍和女子重劍個人賽將於開幕禮翌日上演，被視為獎牌希望的男花劍手張家朗與蔡俊彥，女重劍手江旻憓和佘繕妡，今早跟團體賽隊友崔浩然和楊子加，以及陳渭泠和朱嘉望「踩場」熱身。眾人分批進行體能練習，亦有跟教練輪流對打。

江旻憓在訓練約半小時後接受訪問，透露與3位女重隊友及兩名女佩劍手入住同一單位，自己住在單人房間，她又指昨入村時感興奮，「選手村很大，志願者也很熱情，經常笑容滿面跟我們打招呼」。茹素的她亦滿意村內飲食，她笑言：「有中式蔬菜食都很開心，因為在外國經常只得沙律」。

劍擊賽事主場館可容納逾4300名觀眾，小組賽至淘汰賽頭兩圈皆在副場上演，並不開放予公眾觀賽，待16強及以後的賽事才移師主場館舉行。江旻憓直言滿意場地安排，「這裏有點像我們小時候打全國賽的場館，但就漂亮得多，是一個很正式的場館。而且這比起其他場館來說，沒太多陷阱位」。江旻憓對上兩屆亞運皆取得女重個人賽及團體賽銅牌，她笑言在開幕禮翌日便要比賽，因此將缺席明晚的開幕禮。

至於花劍總教練Gregory Koenig對於亞運場館安排大為滿意，但指外在環境並非不是影響表現的理由，「任何選手都是面對同樣的場地，我們沒有投訴。張家朗及蔡俊彥的狀態不錯，但劍擊是一項視乎臨場發揮的運動」。Greg續指滿意選手村的環境，惟這名法籍金牌教頭直言饍食不太合口味，「對我這個歐洲人來說，歐洲菜並不是太歐洲，但我們只待一個禮拜」。

另外，香港劍擊總會今午更新亞運名單，由劉昊峯頂替周澤軒出戰男子重劍團體賽，據悉後者因健康原因退賽。

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