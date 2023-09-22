杭州亞運直擊｜王沛林伙林琪豐沙排小組止步放眼下屆　魏瑋恩風帆續領先 (22:30)

王沛林與林琪豐是今屆港隊男子沙排唯一代表，另一組合謝鍵泓／黃嘉潤因被指不合奧委會標準而無緣參賽。他們繼周二C組首仗以9：21、14：21不敵日本組合後，今午以14：21、12：21負予泰國組合，在小組兩戰皆北完賽。

王沛林上屆亞運隊友劉梓浩去年病逝，今屆伙拍林琪豐再戰，雖4日兩仗完成亞運，王承認因疫情停擺了2、3年比賽，同時年紀漸增，保持良好比賽狀態是有難度，故感激能來到杭州完成亞運，「上屆亞運準備很充足，今屆對團隊和自己都欠缺點信心，始終練習時間真的很少」。不過他稱仍會爭取在2026年名古屋亞運再戰。

女子沙排方面，杜詠彤／黃雯靖在B組最後一仗以2：0擊敗澳門組合，分組賽排第4晉身次輪淘汰賽；盧慧茵／袁廷芝在C組以局數1：2不敵泰國組合。

另邊廂，滑浪風帆港隊於寧波象山亞帆中心續賽，首戰亞運的魏瑋恩在次日3輪賽事取得一場第1及兩場第2，在女子RS：X級組別暫居榜首；同樣首戰亞運的歐令揚於男子RS：X級總成績暫排第3。鄭清然及馬君正於男、女子iQFoil級組別，總成績分別暫列第3及第2。

帆船方面，東京奧運代表洛雅怡在女子ILCA 6單人賽兩仗分別均獲第4，總成績排第5；貝俊龍在男子ILCA 7單人賽總成績同樣暫列第5。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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