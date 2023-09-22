明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運直擊｜王沛林伙林琪豐沙排小組止步放眼下屆　魏瑋恩風帆續領先 (22:30)

香港男子沙灘排球代表王沛林／林琪豐今日（22日）在分組賽以局數0：2不敵泰國組合無緣晉級，完成今屆杭州亞運最後一場比賽。

王沛林與林琪豐是今屆港隊男子沙排唯一代表，另一組合謝鍵泓／黃嘉潤因被指不合奧委會標準而無緣參賽。他們繼周二C組首仗以9：21、14：21不敵日本組合後，今午以14：21、12：21負予泰國組合，在小組兩戰皆北完賽。

王沛林上屆亞運隊友劉梓浩去年病逝，今屆伙拍林琪豐再戰，雖4日兩仗完成亞運，王承認因疫情停擺了2、3年比賽，同時年紀漸增，保持良好比賽狀態是有難度，故感激能來到杭州完成亞運，「上屆亞運準備很充足，今屆對團隊和自己都欠缺點信心，始終練習時間真的很少」。不過他稱仍會爭取在2026年名古屋亞運再戰。

女子沙排方面，杜詠彤／黃雯靖在B組最後一仗以2：0擊敗澳門組合，分組賽排第4晉身次輪淘汰賽；盧慧茵／袁廷芝在C組以局數1：2不敵泰國組合。

另邊廂，滑浪風帆港隊於寧波象山亞帆中心續賽，首戰亞運的魏瑋恩在次日3輪賽事取得一場第1及兩場第2，在女子RS：X級組別暫居榜首；同樣首戰亞運的歐令揚於男子RS：X級總成績暫排第3。鄭清然及馬君正於男、女子iQFoil級組別，總成績分別暫列第3及第2。

帆船方面，東京奧運代表洛雅怡在女子ILCA 6單人賽兩仗分別均獲第4，總成績排第5；貝俊龍在男子ILCA 7單人賽總成績同樣暫列第5。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運直擊報道

黃澤林港隊升旗禮遇曹星如　「自小看對方獲很多啟發」

港足力戰1球負烏茲別克　港女足不敵菲律賓　張煒琪遠射一度扳平

港劍擊隊當地備戰　江旻憓滿意選手村及場地安排

趙顯臻梁穎桉賽艇單人雙槳艇闖男女子組決賽　下周一分途爭牌

港男排力戰1：3不敵卡塔爾小組止步　隊長蕭昌鴻完成告別戰　感激隊友不言棄打爭氣波

陳嘉瑩破賽會紀錄得70分　港女隊破200炒蒙古隊闖8強

相關字詞﹕體育 杭州亞運 沙攤排球 滑浪風帆 編輯推介 王沛林 林琪豐

上 / 下一篇新聞