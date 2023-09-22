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歐霸︱白禮頓歐洲賽首擊落敗　利物浦作客挫寧斯　近5仗4度反勝 (15:45)

白禮頓今晨（22日）歷史性登上歐洲賽舞台，在歐霸分組賽B組首仗迎戰應屆希臘超級聯賽冠軍AEK雅典。「海鷗」雖兩度靠射手祖奧柏度射入12碼追平，但最終仍以2：3告負出師不利。另外兩支英超代表利物浦和韋斯咸均先失一球下，分別以3：1反勝奧地利的寧斯和塞爾維亞的FK TSC。

白禮頓創會122年來首戰歐洲賽，本仗有巴塞隆拿借將翼鋒安素法迪首次正選上陣，但隊長李維士鄧克及18歲新星前鋒艾雲費格遜因傷病缺陣。儘管海鷗今仗精銳盡出，先取得入球卻是客軍，11分鐘由法國前國腳迪積比爾薛迪比接應角球頂入領先。白禮頓於30分鐘由今夏新援祖奧柏度被踢跌博得12碼，他親自操刀射入追平。不過，AEK雅典10分鐘後再由加仙奴域接應罰球剷入，令主隊半場落後1：2。

白禮頓本仗佔據逾七成控球權，但全場15次射門僅比AEK雅典多4次。海鷗在67分鐘由祖奧柏度再次禁區內被敵軍守衛踢跌，這名21歲巴西籍前鋒再當「劊子手」命中，為球隊第2度扳平。然而主隊於完場前6分鐘，再被客軍後備入替前鋒艾斯基龐斯藉一次反擊偷襲得手，未能在隊史歐戰首仗取勝。主帥迪沙比賽後為麾下首登歐霸舞台感高興，但直言對本仗失球方式失望，「我們賽前早知道，對手能入球的方法就是死球和反擊；若我們的級數要提升，就要更加集中，防守這些死球要聰明一點」。B組另一仗，馬賽在車路士舊將奧巴美揚梅開二度下，作客以3：3逼和阿積士，令白禮頓暫居末席。

至於在E組半力出擊的利物浦，作客寧斯於14分鐘先失守，至下半場才由達雲紐尼斯的12碼，以及路爾斯戴亞斯和穆罕默德沙拿建功，以3：1擊敗對手，亦是「紅軍」近5仗第4度先失球下反勝，在同組的圖盧茲與聖基萊斯聯各一言和下暫居首位。至於以上屆歐洲協會聯賽冠軍身分參賽的韋斯咸，雖在47分鐘先落後，仍憑對手的烏龍球，以及中場禾特普斯兩度以角球交出助攻，助古度斯及湯馬士蘇錫克取得進帳，同以3：1反勝FK TSC。

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