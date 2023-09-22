杭州亞運直擊｜港足1球僅負烏茲別克　門將謝家榮力挽狂瀾　港女足不敵菲律賓 (21:26)

香港男足在C組兩支對手敘利亞及阿富汗隊賽前退賽，未開賽已篤定成為小組首兩名，連續4屆亞運晉級16強，今晚及下周一兩鬥烏茲別克隊爭首名。今晚賽事在上城體育中心體育場舉行，有逾7000名觀眾入場，港足排出4-3-3陣式，正選3名超齡球員包括出任隊長的25歲中場胡晉銘，以及後衛李毅凱和前鋒安永佳，並起用孫銘謙串演左閘，余在言、黃皓雋及潘沛軒支援攻堅。

港足U22在本月初U23亞洲盃外圍賽以0：10慘敗給烏茲別克U23，當時大軍有余在言等9人入選亞運隊，烏軍亦有逾半數成員續戰亞運。今仗形勢非一面倒，港足亦有攻勢，胡晉銘在17分鐘混戰中禁區頂射門高出，但港足2分鐘後幾乎失守，在禁區內大漏傳中，Erkinov門前起腳被門將謝家榮擋出。這名24歲港足門將上半場發揮出色，24分鐘撲出對手直射罰球，完半場前再擋出Jiyanov的門前撞射，替港足半場以0：0力保不失。

換邊後繼續雨戰，謝家榮於60分鐘撲出Davronov的近門窩利，但戰至64分鐘終失守，後備入替僅2分鐘的烏茲別克前鋒Khoshimov在中前場突破，數名港將都未能阻擋他下，被對方左腳勁射破網，領先1：0。港足下半場先後換入張熹延、趙聡悟及簡嘉亨，港足最後一個角球攻勢均無功而還下，終負0：1，兩隊下周一下午4時再戰。

港足主教練安達臣賽後說，麾下力戰而敗的結果可接受，「我們知道對手很厲害，甚至是奪金熱門之一。我們嘗試阻止他們組織，把整隊人壓前，在球隊備戰時間不足下，這是一個可接受的戰果。下仗只要我們調整部署，前場再創造更多機會，再看看會否有更好的結果」。

對於此戰以孫銘謙串演正選左閘，安帥解釋稱，在本港缺乏年輕左閘下，在本月大港腳迎戰文萊隊時萌生安排他出任這位置的念頭，並滿意其發揮，「他的身體力量不俗，此戰更發現他具備出色的防守能力，他這仗的表現讓我很驚喜」。

今仗發揮神勇的門將謝家榮滿意自己表現，稱賽前教練團給他指示「踢簡單點，多點出聲提場」，又認為此前兩次在大港腳上陣的經驗，有助提升狀態應付亞運。他又不忘提及門前4名後防隊友，包括李毅凱、曾以行、孫銘謙和亞歷斯祖表現出色，減輕其工作，「這個組合雖然首次合作，想不到也有效果出來，大家都很努力互相填補失誤」。

至於香港女足同日下午在溫州體育中心體育場完成首場亞運賽事，在E組對菲律賓隊在8分鐘先失一球12碼下，憑張煒琪在38分鐘一記遠射世界波死角入網，半場追平1：1，但在完場前連失2球，終以1：3見負。港女足次仗將於下周一下午4時對緬甸隊。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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