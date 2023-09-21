歐聯｜阿仙奴6年來首戰歐聯取大勝　終止燕豪芬跨季26場不敗　拉耶續把關保不失 (18:34)

相隔6年再戰歐聯的阿仙奴，今晨（21日）於B組首擊在主場輕鬆以4：0大勝燕豪芬，終止對手跨季26場不敗強勢。主帥阿迪達賽後笑言他與麾下均為歐聯主題曲在酋長球場再次奏起而興奮，並稱讚球員們充滿幹勁，是「令人難忘的一天」。
自2016／17年球季後再闖歐聯的英超勁旅阿仙奴，今在主場迎戰荷甲班霸燕豪芬，續派出門將大衛拉耶連續兩仗取代蘭斯達爾正選把關，加比爾捷西斯及夏維斯則輪換後復任正選。「兵工廠」甫開賽便主宰形勢，並於8分鐘由翼鋒布卡約沙卡近門窄角度射入先開紀錄。及至20分鐘，他再籍一次反擊於右路傳予後上的李安度杜沙特，後者禁區頂一射破網拉開比數。
得勢不饒人的兵工廠其後由前鋒加比爾捷西斯接應杜沙特的助攻於38分鐘射成3：0，加上隊長馬田奧迪加特於70分鐘的遠射「埋齋」，終以4球大捷旗開得勝，跨季8戰不敗之餘，亦令燕豪芬自今年2月17日的上屆歐霸不敵西維爾後，相隔7個月再於正式賽事吞下敗。賽後阿迪達表示：「大家都為酋長球場再次奏起歐聯主題曲感興奮，球員們在這氣氛下充滿幹勁，這會是令人難忘的一天。」而奧迪加特則指出戰歐聯對球隊有重大意義，並將與奪取所以冠軍為目標進發。
至於同組的西維爾雖於在主場憑前鋒場奧甘普斯於9分鐘的頭槌領先，但最終被朗斯中場安祖路富堅尼於25分鐘射入的罰球逼和1：1。
另外，熱刺下周日將於英超作客死敵阿仙奴演「北倫敦打吡」，惟據報陣中34歲翼衛比列錫因膝傷須做手術，預計將提早收咧。
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