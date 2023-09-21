歐聯｜阿仙奴6年來首戰歐聯取大勝　終止燕豪芬跨季26場不敗　拉耶續把關保不失 (18:34)

自2016／17年球季後再闖歐聯的英超勁旅阿仙奴，今在主場迎戰荷甲班霸燕豪芬，續派出門將大衛拉耶連續兩仗取代蘭斯達爾正選把關，加比爾捷西斯及夏維斯則輪換後復任正選。「兵工廠」甫開賽便主宰形勢，並於8分鐘由翼鋒布卡約沙卡近門窄角度射入先開紀錄。及至20分鐘，他再籍一次反擊於右路傳予後上的李安度杜沙特，後者禁區頂一射破網拉開比數。

得勢不饒人的兵工廠其後由前鋒加比爾捷西斯接應杜沙特的助攻於38分鐘射成3：0，加上隊長馬田奧迪加特於70分鐘的遠射「埋齋」，終以4球大捷旗開得勝，跨季8戰不敗之餘，亦令燕豪芬自今年2月17日的上屆歐霸不敵西維爾後，相隔7個月再於正式賽事吞下敗。賽後阿迪達表示：「大家都為酋長球場再次奏起歐聯主題曲感興奮，球員們在這氣氛下充滿幹勁，這會是令人難忘的一天。」而奧迪加特則指出戰歐聯對球隊有重大意義，並將與奪取所以冠軍為目標進發。

至於同組的西維爾雖於在主場憑前鋒場奧甘普斯於9分鐘的頭槌領先，但最終被朗斯中場安祖路富堅尼於25分鐘射入的罰球逼和1：1。

另外，熱刺下周日將於英超作客死敵阿仙奴演「北倫敦打吡」，惟據報陣中34歲翼衛比列錫因膝傷須做手術，預計將提早收咧。

其他報道：杭州亞運直擊｜港男排力戰1：3不敵卡塔爾小組止步 隊長蕭昌鴻完成告別戰 感激隊友不言棄打爭氣波

其他報道：杭州亞運｜劍擊隊啟程備戰 張家朗：無奧運積分包袱助盡情發揮

其他報道：杭州亞運｜開幕禮旗手人選敲定 姚錦成稱亞運生涯更圓滿 莫宛螢：機會難逢