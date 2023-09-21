杭州亞運直擊｜港隊男女子組輕量級雙人雙槳艇分途「復活」闖決賽　周日力爭獎牌 (20:47)

港隊今屆亞運派出22人角逐11個項目，洪詠甄／黃湘儀雖於女子組輕量級雙人雙槳艇初賽刷新團隊最佳成績，惟未能直入決賽；兩人今在綿密細雨下再度出擊，復活賽力壓群敵以7分45.99秒衝線，僅次日本隊6.56秒排次名晉級。

兩人異口同聲拍復活賽較初賽緊張，加上天氣驟變需調整節奏及策略，幸適應環境後發揮有改善。黃湘儀未為決賽定下明確目標，只冀與隊友竭力作戰，「賽艇的魅力是不到最後一槳也不知結果。希望可維持最佳狀態到決賽，我們甚麼都不去想，只要盡力划好每一槳，那是驗收成果的一刻」。至於陳廸麟／陳至鋒在同日的男子輕量級雙人雙槳艇復活賽，以6分55.43秒首名衝線，並與韓國隊攜手晉級決賽。

滑浪風帆同日在寧波象山亞帆中心上演，港隊代表魏瑋恩在女子RS：X項目力壓泰籍帆手暫列第1，隊友歐令揚則於男子組暫列第3。魏瑋恩在頭兩場皆獲首名，惟第3場出現失誤，她賽後表示風帆變數甚多，只能在每場盡力而為，「只要發揮到平時訓練水準，我對自己好有信心。我全職10年就為了亞運，希望為香港贏獎牌外，也想證明自己堅持這麼久，沒白費時間」。iQFOiL女子組代表馬君正則穩定發揮，僅次於國家隊代表居次，應屆亞洲冠軍鄭清然於男子組暫居第3。

沙灘排球方面，港隊代表盧慧茵／袁廷芝在女子C組力戰下，以直落兩局不敵日本隊。

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