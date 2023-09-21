歐聯｜曼聯作客僅負拜仁　奧拿拿為犯錯先失負責　坦夏格信對方將反彈 (18:50)

曼聯先失一球於28分鐘出現，當時拜仁慕尼黑前鋒哈利卡尼回傳翼鋒利萊辛尼第一時間施射，球速雖不快但奧拿拿回身撲球稍慢，最終將皮球擋入網。4分鐘後，基拿比為拜仁改寫成2：0領前上半場。49分鐘，第2次為曼聯掛帥的新兵海倫（前譯賀隆特）射門「省」中敵軍球員改變方向入網開齋，可是隊友基斯甸艾歷臣在54分鐘禁區內犯手球，卡尼操刀一鋒見血助拜仁領前3：1。

88分鐘，曼聯中場卡斯米路禁區內卧射得手，卻又於補時1分鐘被拜仁新星泰爾近射破門。3分鐘後卡斯米路頂入，但為時已晚，曼聯終以3：4落敗。同組加拉塔沙雷在主場開賽58分鐘內，被哥本哈根兩度破門落後，但後者在73少踢一人下，加軍終憑右閘保爾及新兵前鋒韋費特沙拿，分別於86和88分鐘建功逼和2：2完場，並使「紅魔」成為A組包尾球隊。值得一提的是，海倫的18歲胞弟、哥本哈根中場奧斯卡海倫昨於補時階段入替。

奧拿拿今夏由國際米蘭轉會曼聯，取代約滿離隊的迪基亞成為新東家正選門將，他迄今連同5場英超共失14球，賽後形容此役是其職業賽生涯其中一場最糟糕的比賽，並說：「我犯錯後曼聯失控，令比賽很難踢。我令大家失望。我自認是球隊落敗的原因。我們處於艱難時刻，可以做的是團結一致，從錯誤中學習。」領隊坦夏格則說：「比賽總會犯錯，這是其中一次。奧拿拿是非常重要的球員，將會反彈。」並有網民指出，「若非奧拿拿兩度救出險球，曼聯或者已以3：6慘敗」，但港隊名宿「陳七」陳肇麒亦留言，奧拿拿就算腳法好，但「咩波都救唔到」及「唔出迎唔封位」，不如找個中場把關便是了。

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