明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運直擊｜港男排力戰1：3不敵卡塔爾小組止步　隊長蕭昌鴻完成告別戰　感激隊友不言棄打爭氣波 (16:41)

港隊今早（21日）續於杭州亞運分途出擊，男子排球隊在分組賽面對卡塔爾隊，將士用命下以局數1：3力戰而敗，在E組兩戰皆北無緣晉級，並列第17名完成今屆亞運。隊長蕭昌鴻在賽後難忍男兒淚，透露此前從未在卡塔爾隊身上拿下一局，並感激隊友永不言棄，打出一場爭氣波，為自己的港隊生涯劃上圓滿句號。

香港男子排球隊在E組首戰以直落3局不敵泰國隊，他們今場面對卡塔爾隊時盡展爭勝心，譚竣顥連番重扣得手，單局得9分領軍咬緊分數，惟港隊失誤漸多，首局以21：25不敵對手。港隊隨後進攻失靈，反觀卡塔爾隊點點開花，雷南、尼古拉和穆巴拉克各攻下5分，港隊再負13：25。

現場有不少球迷以廣東話為港隊打氣，一眾球員也盡展決心，左飛右撲屢救險球，陣中最年輕、僅20歲的江卓軒在第3局化身奇兵獨得8分，加上隨後一次判決挑戰成功令士氣大振，港隊乘勢追回一局25：22。兩隊在第4局鬥得激烈，即使蕭昌鴻和江卓軒各得6分，仍難阻球隊以21：25告負，以局數1：3不敵卡塔爾隊。

港隊隊長蕭昌鴻早已淚決定以杭州亞運作為港隊生涯告別戰，他賽後難忍淚水，直言看到年輕一載的黃永俊紅了眼眶，自己也忍不住情緒爆發，「我代表港隊13、14年，不是一段短時間，原來要完結了，覺得真的好感動」。

港隊在今場球賽不論分數如何，蕭昌鴻總是面帶笑容，一直鼓勵隊友，他說：「我好享受在球場上的每一分、每一秒、每一球，不論贏輸，對我也是很好的回憶。以往我沒太大感覺，認為今場不行，就等下場再來，但今次真正劃上句號，我會好珍惜今場比賽」。

人稱「蕭將軍」的他續指，過往曾因傷患困擾，多次出現退役念頭，但慶幸自己可以捱過來，「我覺得這段時間痛苦，但好值得。以往我們沒試過在卡塔爾隊身上贏一局，甚至分數都接好遠，但今場我們沒有放棄，我用親身表現告訴他們，打排球可以這樣，希望可傳承下去」。

即使港隊未能勝出，但能夠踏出第一步，在強敵身上拿下一局，已為港隊寫下歷史一頁，蕭昌鴻坦言，「多謝在場一起打拚的隊友，為我的生涯劃上一個圓滿句號，以一己之力一定無法做到此事」。他表示放下港隊身分不等於棄排球，接下來仍會繼續代表龍隊出戰本地賽，又盼以幫助香港排球發展，「可能以教練身分，或是透過我的排球學校，令更多人認識和喜愛排球運動」。

相關報道：杭州亞運｜劍擊隊啟程備戰 張家朗：無奧運積分包袱助盡情發揮

相關報道：杭州亞運｜開幕禮旗手人選敲定　姚錦成稱亞運生涯更圓滿　莫宛螢：機會難逢

相關字詞﹕體育 編輯推介 杭州亞運 亞運直擊 亞運 排球 男排

上 / 下一篇新聞