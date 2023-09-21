杭州亞運直擊｜港男排力戰1：3不敵卡塔爾小組止步　隊長蕭昌鴻完成告別戰　感激隊友不言棄打爭氣波 (16:41)

香港男子排球隊在E組首戰以直落3局不敵泰國隊，他們今場面對卡塔爾隊時盡展爭勝心，譚竣顥連番重扣得手，單局得9分領軍咬緊分數，惟港隊失誤漸多，首局以21：25不敵對手。港隊隨後進攻失靈，反觀卡塔爾隊點點開花，雷南、尼古拉和穆巴拉克各攻下5分，港隊再負13：25。

現場有不少球迷以廣東話為港隊打氣，一眾球員也盡展決心，左飛右撲屢救險球，陣中最年輕、僅20歲的江卓軒在第3局化身奇兵獨得8分，加上隨後一次判決挑戰成功令士氣大振，港隊乘勢追回一局25：22。兩隊在第4局鬥得激烈，即使蕭昌鴻和江卓軒各得6分，仍難阻球隊以21：25告負，以局數1：3不敵卡塔爾隊。

港隊隊長蕭昌鴻早已淚決定以杭州亞運作為港隊生涯告別戰，他賽後難忍淚水，直言看到年輕一載的黃永俊紅了眼眶，自己也忍不住情緒爆發，「我代表港隊13、14年，不是一段短時間，原來要完結了，覺得真的好感動」。

港隊在今場球賽不論分數如何，蕭昌鴻總是面帶笑容，一直鼓勵隊友，他說：「我好享受在球場上的每一分、每一秒、每一球，不論贏輸，對我也是很好的回憶。以往我沒太大感覺，認為今場不行，就等下場再來，但今次真正劃上句號，我會好珍惜今場比賽」。

人稱「蕭將軍」的他續指，過往曾因傷患困擾，多次出現退役念頭，但慶幸自己可以捱過來，「我覺得這段時間痛苦，但好值得。以往我們沒試過在卡塔爾隊身上贏一局，甚至分數都接好遠，但今場我們沒有放棄，我用親身表現告訴他們，打排球可以這樣，希望可傳承下去」。

即使港隊未能勝出，但能夠踏出第一步，在強敵身上拿下一局，已為港隊寫下歷史一頁，蕭昌鴻坦言，「多謝在場一起打拚的隊友，為我的生涯劃上一個圓滿句號，以一己之力一定無法做到此事」。他表示放下港隊身分不等於棄排球，接下來仍會繼續代表龍隊出戰本地賽，又盼以幫助香港排球發展，「可能以教練身分，或是透過我的排球學校，令更多人認識和喜愛排球運動」。

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