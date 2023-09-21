杭州亞運｜劍擊隊啟程備戰　張家朗：無奧運積分包袱助盡情發揮 (15:32)

男子花劍隊將於開幕禮翌日，由上月於成都世大運分摘金牌及銅牌的張家朗和蔡俊彥在個人賽打頭陣。自6月亞洲賽起背負手腕傷患作賽的張家朗，出發前透露傷勢「好番好多」。上屆為港隊貢獻個人賽銅牌及團體賽銀牌的「劍神」，稱今屆仍是先取得獎牌，「都希望能衝金，但不給予自己太大壓力」。他又指亞運不計算在奧運積分，沒有搶分包袱下能讓港將更盡情發揮，「亞運比較輕鬆，氣氛也很不同，有選手村等設施，相對會興奮一點」。

與男花隊同日出戰個人賽的，還有另一獎牌熱門的女子重劍隊，目前高踞世界第2的江旻憓將與佘繕妡分途出擊。上屆個人賽收穫銅牌的江旻憓，形容現時身體處於歷來最佳狀態，被問到今屆目標時，她回應道：「都是全力以赴，做到最好。」她又提及杭州西湖景色宜人，盼贏得獎牌後到該處「打卡」留念。

至於今屆拳擊隊唯一代表曹星如，這次繼前年陝西全運後再戰大賽，笑言對大型運動會仍「毫無概念」，並稱是次與各項目的港將一同出發，跟過往「孤軍作戰」的感覺很不同。這名曾在職業賽締造22連勝的「神奇小子」將出戰男子51至57公斤級別，透露日前已「到磅」，有空間淺嚐當地美食，盼先享受比賽淡看成績，「發揮好自然有好結果，過去就是想得太多，落場時綁手綁腳」。

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