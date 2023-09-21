杭州亞運｜開幕禮旗手人選敲定　姚錦成稱亞運生涯更圓滿　莫宛螢：機會難逢 (12:26)

杭州亞運開幕禮將於周六晚上8時，在杭州奧體中心體育場舉行。霍啟剛稱這次選拔持旗手「都有一定過程」，承認運動員成績為考慮因素之一，最終選擇分別第4次及第2次征戰亞運的姚錦成和莫宛螢肩起重任。霍啟剛點評兩人時，笑指姚錦成是港隊「資深亞運代表」，並期望對方帶領男子七欖隊衛冕金牌；他另形容莫宛螢為武術隊「大姐」，指適逢今屆亞運在國內舉辦，冀藉安排對方擔任旗手，在亞運舞台宣揚武術運動。

35歲的姚錦成於2010年已初戰廣州亞運，過去3屆為港隊進帳1金2銀。即將在杭州上演「最後探戈」，他坦言當初獲教練通知有機會擔任旗手時感到意外，並視這項任務為榮譽，為這次參賽增添多重意義，「拿過獎牌已經很圓滿，再擔任旗手可說是完成運動員在亞運所有可做的事，很有意義，給予我美好回憶」。對於霍啟剛的衛冕期許，他則說：「雖加重壓力，但動力同時不斷增加，很期待比賽來臨。」

上屆在女子太極拳太極劍全能獲銀牌的莫宛螢，4年前因賽期接近而缺席開幕禮，今屆雖同需在開幕禮翌日出戰，仍因「機會難逢」而答應擔任旗手，「在眾多運動員中被挑選中，是一種光榮。可能下次已沒機會去（亞運）或有其他人選，所以要把握每一個機會」。她認為旗手身分可在賽場上給予更大力量，更有自信的發揮；更透露有特意在網上參閱持旗方法「做功課」，並會向早前在成都世大運擔任旗手的隊友沈曉榆請教心得。

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