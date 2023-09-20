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亞冠︱傑志作客雨戰1：2惜負全北汽車　米基爾倒掛世界波一度扳平 (20:09)

傑志今晚（20日）出戰亞冠盃分組賽F組首仗，作客韓職勁旅全北汽車，縱有中場米基爾在下半場倒掛射入世界波一度扳平，惟在雨戰中仍以1：2惜敗。

傑志於2018年亞冠分組賽，曾在全州世界盃體育場以0：3不敵全北，時隔逾5年兩隊再次在這個世界盃球場相遇，「藍鳥」是役正選與上周六港超1：4大敗予理文有5個變動，當中只有4名外援，包括復任正選的米基爾聯同基爾頓和奧拿斯鎮守中場，新加盟的奧地利前國腳恩查續攻堅，一對中堅則起用羅素與周緣德，港足中堅艾里奧先列後備，土庫曼隊翼鋒明加索夫則不在名單。主場出擊的全北汽車正選只有3名外援，由巴西籍前鋒古斯達禾與日籍中場天野純合作，前曼城青年軍中場拿拿保定亦「擔正」。

傑志今仗有逾10名藍鳥球迷遠赴韓國入場支持，但球隊開賽6分鐘已落後，全北隊長中堅洪正好接應罰球傳中，無人看管下頭槌破網。及後天野純於18分鐘禁區頂直射罰球，被藍鳥門將保羅撲出底線，令傑志不致多失一球。傑志上半場僅得1次射門，陳晉一於44分鐘直射罰球高出，半場落後0：1。

傑志換邊後雖繼續受壓，但仍有攻勢反擊，先在50分鐘有尼日利亞前國腳奧拿斯在禁區外射門，僅被對方門將鄭民基撲出再接實。戰至56分鐘更憑一次「手榴彈」攻勢追平，米基爾接應陳晉一的界外球，在窄角度倒掛起腳，皮球笠死鄭民基「慢流尾袋」入網，惟全北在61分鐘憑鋒將韓教元在禁區內施射破網，傑志追平僅5分鐘再次落後，及後換入祖連奴傾力反撲，惟仍未能再次扳平，終作客負1：2。

傑志主教練朱志光賽後提及，球隊紀律未如其要求，「我們很早就在死球失守，這是個嚴重錯誤，太早落後令球隊很難控制比賽，加上有些球員受傷、港超又剛開季，球員狀態未達水準，但相信11月回到香港（主場對全北）會有更好表現」。朱sir亦為球員奮戰態度感高興，「每次作客韓職球隊的比賽都十分艱難，球員今場拚搏精神令我很高興」。

至於今仗擔任隊長的羅梓駿認為，球隊可從是役找回信心，「雖然我們今場落敗，但踢出賽前部署，前一、兩場可能踢得不太整體，但今場展示了球隊目標及整體性」。

另邊廂，有港足中堅梁諾恆正選的浙江隊，在H組作客以1：4大敗予上屆泰甲冠軍武里南聯。

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