杭州亞運｜體操女將陳卓琳因傷退賽　錯過兩項大型運動會　展望下屆世大運亞運 (18:25)

陳卓琳上月在練習時受傷，由於肩頸率先着地，曾短暫失去知覺，需立即送院兼退出世大運。體總今發出聲明，表示「收到港協暨奧委會的國際綜合項目運動會遴選委員會及醫學顧問根據醫學的專業判斷，以健康理由而決定體操運動員陳卓琳退賽」。體總表示理解對於陳卓琳及其支持者來說是極大挫折，讚揚「卓琳是其中一位優秀的運動員，她展現了非凡的奮鬥精神和持之以恆的努力」。

陳卓琳在社交網稱自從受傷後，每天都積極接受治療，希望盡快康復並準備亞運，截至目前其頸椎已完全康復，港協仍決定讓她退賽。她稱體總兩度向港協反映，為她爭取參賽資格，惟以失敗告終，但她仍明白該決定「顧及我的安全為先，以健康理由作出的決定，因此我絕對尊重並同意退賽」。

陳卓琳坦言，在短短兩個月內錯過成都世大運及杭州亞運，對她打擊很大，需時沉澱思緒。曾計劃今年退役的她直言「我不甘心，這不會是我體操生涯結束的樣子」，並將2025年世界大學生運動會及2006年名古屋亞運作為目標，「今次不想再說對不起令大家失望」。這名21歲港將續指，與體總及教練團隊討論後，決定利用今年餘下時間休息及積極接受腳踝及髖部的治療，「希望在2024年之前，調整好心情及傷患，再重新出發」。

杭州亞運報道

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