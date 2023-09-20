歐聯｜紐卡素作客逼和AC米蘭　東拿利倒戈未盡人意仍獲掌聲　PSG爭議聲中挫多蒙特 (18:59)

紐卡素上次出席歐聯是2003年，今季重返這歐洲頂級賽事即被編在「死亡F組」，雖面對日前在意甲慘負國際米蘭的AC米蘭，但賽前仍被淡，結果全場6射僅中場桑恩朗達夫攻門中框，遠遜於25射9中的米蘭，惟後者包括4次扣關的迪奧靴南迪斯、羅夫度斯卓克、三度攻門的基奧特和普比加等，俱忘帶射門鞋，終令球隊只能與紐卡素互交白卷。紐卡素領隊艾迪賀維喜上眉梢道：「你絕對不能低估作客米蘭的難度，這裏滿是敵意氣氛。此役是我們的新體驗，我相信隨着時間的推移，球隊表現會愈來愈好。」

不過，對23歲的意大利國腳辛度東拿利來說卻是另一回事，事關今夏據報以7000萬歐元（約5.9億港元）轉會費由米蘭過檔「喜鵲」的他，今季上陣5次只在英超首戰大勝阿士東維拉中建功，近4仗全「食白果」外，亦無助攻和關鍵傳送，另在網站whoscored此仗評分更是隊內正選中最低。事實是此仗只曾觸球20次的他日前曾承認，「離開米蘭後感到迷失，找不回自我」，相信已成艾迪賀維須盡快解決的任務。

同組PSG主場迎戰多蒙特一役，主隊箭頭基利安麥巴比下半場初段禁區內射門「撻Ｑ」，卻「省」中敵衛歷卡斯蘇尼手部獲判12碼，麥巴比操刀得手打開紀錄。58分鐘，倒戈的PSG右閘阿舒拉夫夏基美禁區內接應域天拿橫傳後，冷靜扣過敵衛射成2：0完場。該摩洛哥國腳曾於2018至20年間，被皇家馬德里外借至多蒙特。「蜜蜂兵」主帥達錫賽後質疑因極刑先落後，「手球條例並不清晰。PSG當然認為是12碼，但我絕不認同」。

E組的拉素憑身高1.94米的94號門將普維迪爾，於補時4分鐘接應中場路爾斯阿拔圖傳球頂入，主場以1：1逼和馬德里體育會，1994年出生、29歲的普維迪爾成為歐聯史上第4個建功龍門。同組飛燕諾主場以2：0擊退由羅渣士執教的些路迪後，暫領前榜首。

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