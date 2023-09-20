歐聯｜衛冕曼城有驚無險反勝紅星　巴塞憑大勇菲歷斯大炒安特衛普 (17:49)

「藍月」今屆衛冕歐聯之旅首戰在主場出擊，半場卻以0：1落後予紅星，換邊後憑艾華利斯在47分鐘追平，再於60分鐘直入罰球破網，連建兩功領曼城反超前，加上西班牙隊中場洛迪卡斯簡迪73分鐘遠射，繼上屆決賽再於歐聯「士哥」，曼城終以3：1反勝紅星響頭炮。但球隊是役有貝拿度施華半場傷出，加入了奇雲迪布尼、基亞利殊及史東斯等「十字軍」行列。領隊哥迪奧拿對此承認「麻煩」，但稱「要面對現實」。同組另一仗，德甲球隊RB萊比錫以同比數作客擊敗瑞士球隊年青人，與曼城並列G組榜首。

H組方面，上屆在分組賽出局的西甲球隊巴塞隆拿，在主場以5：0大勝比甲球隊安特衛普，今夏由馬德里體育會外借來投的祖奧菲歷斯，在11分鐘先開紀錄，8分鐘後再助攻羅拔利雲度夫斯基建功，加上對手的烏龍球，半場大幅領先3：0。巴塞下半場再有加維及菲歷斯再建一功湊成5：0大勝。這名23歲葡萄牙隊翼鋒腳風大順，連同國際賽近3戰都有入球，賽後稱「非常享受在巴塞效力」，主帥沙維也對戰果非常滿意。同組另一場，波圖在中立場以3：1擊敗薩克達，這支上季葡超亞軍將於10月初的次輪分組賽主場迎戰巴塞，合演榜首大戰。

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