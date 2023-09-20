亞冠｜艾納斯作客多踢一人挫伊朗勁旅　C朗首戰亞冠分組賽無進帳　取生涯第1000場不敗 (17:41)

艾納斯在亞冠E組首輪強陣造訪伊朗聯賽冠軍柏斯波利斯，一眾球星如C朗、沙迪奧文尼、波索域、拿樸迪及奧達維奧艾美臣皆正選上陣，艾納斯在上半場縱佔盡優勢卻未能打開紀錄，戰至換邊後7分鐘，柏斯波利斯中場米拿特沙拿克兩黃一紅被逐後，艾納斯於62分鐘便憑對方的烏龍球打破僵局，加上左閘卡森於72分鐘窄角度勁射破網，以2：0鎖定勝局，在分組賽先拔頭籌。

C朗雖未有入球，惟昨仗是這名38歲球星職業生涯1182場比賽中，在球會及國家隊累積的第1000場不敗賽事，包括776勝224和。同樣首戰亞冠分組賽的沙迪奧文尼認為，球隊在下半場發揮出色，值得獲勝，「雖然上半場對雙方來說都有點困難，但我們在下半場發揮出色，製造了不少機會攻入兩球，值得勝利」。

另外，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）的30歲德國籍中場達斯拿，落實以900萬歐元（約7500萬港元）加盟卡塔爾球隊多哈艾阿里，簽約2年。

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