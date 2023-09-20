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杭州亞運直擊｜陳嘉瑩破賽會紀錄得70分　港女隊破200炒蒙古隊闖8強 (16:25)

杭州亞運板球賽今早（20日）假浙江工業大學板球場續演，香港女子板球隊憑隊長陳嘉瑩轟下破亞運紀錄的70分，領軍在資格賽大炒蒙古隊202／4：22／10，同時刷新賽會單場得分，晉級後日的8強撼孟加拉隊。

板球相隔9年再成亞運項目，香港女隊昨於首戰82／10：104／9不敵馬來西亞隊，但球隊經過一晚調整後，今面對蒙古隊盡展決心。港隊在上半場為進攻一方，雖然張桂軒及陳盛恩在首兩局先後遭淘汰，但文涓懿及緊接登場的隊長陳嘉瑩接連擊出「4分打」，兩人隨後先後貢獻「6分打」，領港隊逐漸擴大領先優勢，上半場取得202分。

港隊在下半場轉攻為守，幾乎全面壓制蒙古隊的得分，戰至第8局開始連番淘汰對手，終以202／4：22／10大獲全勝闖8強，周五（22日）下午2時撼孟加拉隊。

港隊成為亞運史上首支單場突破200分的女子球隊，隊長陳嘉瑩在第15局被接殺淘汰，但她全場共轟出11支4分打及1次6分打，全場貢獻70分破亞運女子板球員的單場得分紀錄，舊紀錄為日本隊栗林江麻在2010年廣州亞運寫下的63分。

不過，陳嘉瑩賽後笑言不清楚自己破紀錄，強調一切以球隊為重，「我沒留意個人得分，只知道球隊得200分。其實分數或紀錄都不太重要，最緊是大家都付出100%，並好好享受比賽」。她又稱球隊上下都想在亞運取得佳積，故首仗對馬來西亞隊時感到無形壓力，幸眾人及時調整。

至於港隊主帥安祖高譚表示，球隊在今場「生死戰」及時回勇，盼球隊上下繼續相信訓練成果，並在比賽中好好執行。他又大讚陳嘉瑩勇於承擔，「陳嘉瑩是球隊隊長，她在今仗挺身而出，打出好表現。當球隊領袖能以身作則，我們就不用擔心球隊的表現」。港隊將於8強鬥孟加拉隊，安祖高譚預計會是硬仗，期望麾下盡力作戰，認為這會是終生難忘的體驗。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

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