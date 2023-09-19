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亞冠︱傑志明作客再遇韓職全北汽車　新鋒恩查冀球隊港超大敗後展示不同一面 (19:43)

上季港超冠軍傑志將於明晚（19日）6時出戰亞冠盃F組首場分組賽，作客韓國對韓職勁旅全北汽車。新加盟「藍鳥」的奧地利前國腳恩查稱，經過日前港超大敗予理文，期望藉明仗面對強敵重新證明球隊實力。

全北汽車vs.傑志　HOY TV 周三晚上18：00 直播

經過3年新冠疫情，今屆亞冠分組賽回復主、客雙循環制，傑志首仗對手為曾於2018年分組賽相遇的全北汽車，該屆「藍鳥」在E組先在香港大球場以0：6大敗，然後作客負0：3，兩仗共吞9蛋兼一球不入。事隔逾5年重返全州世界盃體育場，不過該仗攻入1球的35歲韓國前國腳金信煜，加盟傑志逾半年的他因傷今次未有隨隊返韓，無緣倒戈，此事亦受到當地韓國記者賽前詢問。

主教練朱志光今午出席賽前記者會時表示，有別近兩屆亞冠分組賽以賽會制集中一地方舉行，今屆回復主客制後作客比賽不易應付，包括要考慮航班行程舟車勞頓，季初亦要兼顧本地賽事，承認部分球員抵步後略有疲態。他仍記得當年4月作客全北時寒冷至難以外出，今次天氣對球員很好，又提及全北雖近况一般，實力仍非常強，期望球員踢出鬥志。

傑志在上周六港超以1：4大敗予理文，將首次參加亞冠的傑志前鋒恩查稱，分組賽首仗向來重要，又期望透過對F組出線大熱門的全北，重新證明傑志實力，「經過上周六不敵理文後，我保證球隊會展示出不同的一面。做好防守反擊，希望製造入球」。不過中堅艾里奧未有參與抵步後首課操練，上陣成疑。

全北陣中除了有文宣民及安鉉範等韓國國腳，前場有拉菲爾施華等3名巴西兵，以及日籍中場天野純，另有6名球員正代表韓國U23出戰杭州亞運，包括以超齡球員身分參賽的中場白昇浩及後衛朴鎭燮。球隊今夏改由羅馬尼亞名宿彼得斯古執教，但近况低迷已連續5場聯賽不勝，跌至韓職第6名。

F組另一場於明晚8時舉行，由新加坡超聯勁旅獅城水手在主場對泰甲球隊曼谷聯。

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