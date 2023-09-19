網球︱張瑋桓盼亞運走得更遠　期望下月港網賽球迷入場支持 (18:15)

世界排名第238的張瑋桓將第3次征戰亞運，除了女單，亦會分別伙拍王康怡及黃澤林出戰女雙及混雙，她表示會對自己有更高期望，「今次是首次以職業運動員身分征戰亞運，因此會對自己有較高期望，例如女雙打入4強」。而這名港隊一姐上屆出戰兩項，包括於女單戰至8強止步，以及混雙伙拍黄俊鏗打至16強。而其今屆女雙拍檔王康怡則首次參戰亞運，她亦會伙拍胞兄王康傑出戰混雙，「很興奮，平時我們很少機會打混雙，這次可以和哥哥同場奮戰，希望取得好成績」。

此外，張瑋桓戰畢亞運後，亦會出戰下月舉行的WTA香港網球公開賽，她盼有更多球迷入場支持，同時希望自己有機會與兩屆澳洲公開賽冠軍的白俄名將艾莎蘭卡對戰。

二人亦會出戰下月舉行的WTA香港網球公開賽，當中王康怡稱這是她首次以職業運動員身分出賽，會給自己設定目標，並為香港能舉辦大型賽事感到開心。張瑋桓則盼有更多球迷入場支持，同時希望自己有機會與兩屆澳洲公開賽冠軍的白俄羅斯名將艾莎蘭卡對戰。

而剛戰畢香港國際網球賽及台維斯盃的黃澤林，則表示沒有因為密集賽程而感到疲累，「經過休息後，體力還不錯，目前備戰（亞運）進度良好，狀態亦有進步」。

這是基金會第二度資助張瑋桓及王康怡，同時亦新增撥款贊助黃澤林，而基金會未來3年將贊助300萬港元，支付球手比賽旅費，包括私人教練和物理治療師的費用。

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