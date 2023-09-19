杭州亞運︱港羽連續6屆衝牌　李卓耀首戰亞運爭金　伍家朗感激新教練落力細心 (16:55)

羽毛球港隊自2002年釜山亞運後已連續5屆有獎牌落袋，包括2006年多哈亞運女單由王晨勇奪金牌，上屆雅加達亞運亦有「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪於混雙奪得一面銀牌。港羽今早在香港體育學院見傳媒分享備戰情况。今屆港隊派出10男10女參加下周四至10月7日舉行的7個羽毛球項目，先打男、女子團體賽，然後再打男、女單打和雙打及混雙。

鄧謝配日前於香港公開賽奪得混雙銀牌，兼為亞運寓賽於操。二人自2016年合作至今，31歲的謝影雪將最後一屆參加亞運，稱會珍惜今次機會，對衝擊獎牌信心大，「希望不要有遺憾，搏盡無悔」。28歲的鄧俊文也附和說，「無論這個組合還是我都可能是最後一次（亞運），始終運動員不知何時是最後參賽」。

港羽男單主教練於今年7月初由馬來西亞羽壇名宿黃綜翰走馬上任，今屆派出現任香港一哥李卓耀及前一哥伍家朗出戰男單。伍家朗分享到，一眾教練不單場外做技術分析，甚至包括今早練習在內都不時一起落場做陪練，「打到出哂汗，好落心落力，所以想出發前多謝他們的付出」。雖主教練履新僅兩個多月，家朗稱對方願意分享交流，落場練習時亦有講有笑，磨合比想像中快，「他算是我歷任教練其中一位最落心落力，無論場內場外都好照顧到我們訓練心情和狀態，例如他知道我比賽熱身需要較多時間時，曾特意跟我一同提早到比賽場地，十分細心。之前我在一些技術上有些困擾，掌握孤度和球速不太好，交流後的確令我有改善，因而更信任他。他亦盡量秉承港羽『輕裝上陣』的口號，不會給太大壓力運動員，知道這樣對我們發揮不好」。

伍家朗和李卓耀在香港公開賽男單首圈及次圈，先後不敵最終冠軍兼上屆亞運金牌得主、印尼籍球手祖拿坦基士堤。家朗認為是好事，「在亞運前夕能跟高手打了場高水平比賽，這些經驗在訓練很難做得到，希望可保持較高對抗性狀態帶到亞運」。他認為亞運男單雖沒有名將安賽龍，但仍然高手雲集競爭激烈，但稱無論目標都是爭取獎牌，「運動員每次打大賽都一定有壓力，但羽毛球港隊之前多屆亞運都能取得獎牌，希望今屆都不例外」。

李卓耀雖在香港公開賽衛冕失敗，但稱無損他即將首次出戰亞運的信心。李卓耀在上屆亞運只有隨隊，現年27歲的他將首次參加亞運比賽，加上錯過東京奧運，令他更加珍惜今次機會，承認對自己期望頗高，「自從5年前贏得香港公開賽後，目光放大了很多，大家問我目標，我就會說第一，因為第一只有一個。我會好好珍惜首次在亞運比賽，對自己期望和信心都會有，因為這是我18歲成年後首個大型運動會，最終目標放大點，一定會有很強心態衝擊金牌」。

總教練何一鳴稱，每次參加亞運都有壓力，「但無壓力又點可以更加進步」，期望今屆能突破成績，繼續爭取獎牌，認為混雙和男單衝牌機會較大。他提及伍家朗在香港公開賽首圈力戰3局才負，此前在世界賽表現亦佳，故堅信上屆打入男單8強的家朗，今屆有機會「衝擊一定高度」。

羽毛球港隊亞運名單

男單：伍家朗、李卓耀

男雙：羅卓謙、楊盛才、鄒軒朗、呂俊瑋

男團：伍家朗、李卓耀、陳延澤、吳英倫、鄧俊文、李晉熙、羅卓謙、楊盛才、鄒軒朗、呂俊瑋

女單：盧善恩、梁珈穎

女雙：楊雅婷、楊霈霖、吳詠瑢、呂樂樂

女團：馬子雪、盧善恩、梁珈穎、張雁宜、謝影雪、吳芷柔、楊雅婷、楊霈霖、吳詠瑢、呂樂樂

混雙：鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔

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