西班牙｜西足總前主席魯比奧斯賣樓打官司　強調「該吻是錯誤但與性無關」 (19:35)

據報西足總前主席魯比奧斯，因親吻醜聞被控性侵，為支付不斷上漲的律師費用，正出售一個位於首都馬德里的單位，價值約120萬鎊（約1164萬港元）。而魯比奧斯早前在接受英國著名主持人皮爾斯摩根訪問時強調，「該吻是一個錯誤，但絕對沒有傷害，與性無關」。

西甲方面，皇家馬德里在今晨面對皇家蘇斯達，雖在開賽5分鐘便被客軍前鋒巴倫尼特斯亞建功先落後，但「銀河艦隊」在下半場憑費達歷高華維迪及祖斯奴各建一功，終以2：1反勝，開季5戰全勝續居首。皇馬這5場勝仗中，有3仗為先落後，賽後主帥安察洛堤表示球隊必須阻止這情况再發生：「先落後會令球隊踢得更辛苦，球員要付出更多努力才能贏得比賽」。

至於西維爾憑後備入替的比利時籍翼鋒盧克巴基奧於77分鐘的入球奠勝，打開今季勝利之門，回巢的前西班牙隊中堅沙治奧拉莫斯亦上演「地標戰」，並踢足90分鐘。曼聯借將格連活特昨晚亦首替新東家基達菲上陣，亦是這名21歲英籍鋒將相隔逾600天首次在正式比賽上陣，最終基達菲以3：2險勝奧沙辛拿。

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