英超｜阿仙奴作客小勝愛華頓　6年來首揚威葛迪遜　阿迪達稱派拉耶首擔正利競爭 (18:12)

是役阿仙奴甫開賽便反客為主控制戰局，並於19分鐘由翼鋒加比爾馬天尼利近門射破敵軍門將比克福特十指關，惟球證及後經視像裁判（VAR）覆核證實，在此攻勢曾參與的隊友尼基迪亞越位在先，判入球無效。而馬天尼利在攻門後更因肌肉有傷須退下火線，由李安度杜沙特入替。一直「老鼠拉龜」的兵工廠，戰至69分鐘憑杜沙特在一次右路攻勢，接應布卡約沙卡的傳送左腳撞射破網，終以1球小勝而回，自2017年後首度作客愛華頓取勝，賽後5戰得13分升上第4位。

賽後阿迪達稱馬天尼利傷勢未明，暫未知能否趕及周四凌晨歐聯分組賽迎戰燕豪芬。而他又解釋突派上今夏由賓福特借用的大衛拉耶，取代此前已跨季連續51輪聯賽正選把關的蘭斯達爾，「當同一位置有兩人具備正選能力時，我不能只讓其中一人披甲，正如加比爾捷西斯同樣是役未擔正一樣，這有助於己隊在多條戰線作賽，同時有利良性競爭」。

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