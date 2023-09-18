杭州亞運｜港七欖公布大軍名單　4朝元老姚錦成退役戰誓爭衛冕　主帥認天災影響備戰 (16:39)

香港七欖隊今早先於京士柏運動場進行公開操練，並於今午在香港體育學院公布男、女子隊亞運名單。力求衛冕的男子隊將由35歲的姚錦成領銜，第4次參戰亞運的他早前已透露是次亞運會是個人退役之戰，並表示這次比過去緊張，「始終這是我最後一屆亞運，同時亦是退役之戰，這些外來因素會讓我想得比較多，所以今屆有少少緊張，但亦期待這次亞運。為了避免影響表現，我會盡量不去想太多場外事，會集中每次訓練，從而在比賽交出好成績」。而姚錦成另稱是次亞運對他來說有特別的意義，「2010年廣州亞運是我的第一屆，而最後一屆亦在中國，對我來說是一個很好的結局」。

軍情方面，姚錦成及男子隊教練高勳皆認為日本隊會是最大的對手，港隊在上月的亞洲七欖系列賽不敵對方，高勳希望球隊能汲取上次落敗的經驗，「港隊上屆可能不是大熱門，但今屆身為衛冕軍，對手會更留意我們。如無意外我們會在4強對上日本隊，這會是困難的挑戰，他們的速度十分快，球的流動亦非常流暢，我們必須加強防守」。高勳又透露近期香港的天氣影響到球隊訓練，「最近香港有颱風和暴雨，令我們的訓練充滿挑戰，有球員因此受傷，但整體來說球員也成功克服這次困難」。

女子隊方面，新教練魏翊軍上任約1個月，他為能執教港隊感幸運，並期待領軍出戰亞運，並希望麾下在亞運這國際舞台擴展視野，同時推廣欖球。而隊長之一的高香慧則稱讚魏翊軍是一個好教練，「他讓我們回歸基礎，做好自己，創造了一個良好的球隊氣氛」。

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