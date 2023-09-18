杭州亞運｜港足同組兩對手退賽料直接晉級　賽程改為4日兩鬥烏茲別克 (13:06)

港足首場亞運分組賽原定在周三對敘利亞隊，然後周五對烏茲別克隊、以及下周一對阿富汗隊。惟離開賽尚餘兩天，近日先後傳出敘利亞及阿富汗隊均申請退賽，亞運官網最新賽程顯示，C組只餘港足及烏茲別克隊，且兩隊由原本交手一次，改為周五7時30分及下周一下午4時同於上城體育中心體育場對賽兩次，本周三該組首輪賽事則顯示為取消。而連同女足C組柬埔寨隊於上周宣布棄戰，亞運男、女足項目在開賽前一周已有3支球隊退賽。

亞運男足原定是6組的小組首兩名加4支最佳第3名出線16強。在C組只餘兩隊下，意味港足有機會未出賽已直接晉級16強。不過，據中國《體壇周報》著名記者馬德興報道，亞運組委會在阿富汗隊宣布退出後，曾向負責足球項目的亞洲足協尋求意見賽事如何繼續，據亞組委消息，因離開賽時間較短，最終決定不會重新分組及淘汰賽對賽形勢將不會有任何調整，C組只有兩隊下肯定成為小組頭兩名直接晉級，港足兩鬥烏茲別克將爭小組首名和次名。

《體壇周報》分析，敘利亞隊退賽主因是本月初在奧運外圍賽首圈已出局，令該國足總原定參加亞運備戰奧運外圍賽下一輪的計劃告吹。此前聲明以未能更改註冊球員名單為由退賽；阿富汗隊退賽原因則受財政影響及無法召集足夠球員參賽。

港足主帥安達臣表示，昨日才確認同組的敘利亞及阿富汗隊不打算參賽，「這令我們感到困惑，並需時了解經修改後的賽程安排。現確定以小組前兩名出線，但此前需迎來兩鬥烏茲別克隊的硬仗，這並沒有什麼可輸，還是希望到時能從對方身上取得攻勢，在戰術上取得進步」。他預料港足如以C組次名完成，16強面對D組的日本、卡塔爾或巴勒斯坦隊都不易應付，「但我們還是會把這最少3場比賽、訓練做好，再看看能否爭取佳績」。

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