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杭州亞運｜港足同組兩對手退賽或直接晉級　賽程改為4日兩鬥烏茲別克 (13:06)

香港足球亞運代表隊昨(17日)已出發赴杭州備戰亞運男子足球分組賽，惟在C組兩支對手敘利亞及阿富汗隊近日先後傳出退賽，亞運官網最新賽程證實，C組只餘港足及烏茲別克兩隊參賽，並改為將於周五及下周一對賽兩次，令港足有機會未開賽已直接晉級16強。

港足首場亞運分組賽原定在周三對敘利亞隊，然後周五對烏茲別克隊、以及下周一對阿富汗隊。惟離開賽尚餘兩天，近日先後傳出敘利亞及阿富汗隊均申請退賽，亞運官網最新賽程顯示，C組只餘港足及烏茲別克隊，且兩隊由原本交手一次，改為周五7時30分及下周一下午4時同於上城體育中心體育場對賽兩次，本周三該組首輪賽事則顯示為取消。而連同女足C組柬埔寨隊於上周宣布棄戰，亞運男、女足項目在開賽前一周已有3支球隊退賽。

亞運男足原定是6組的小組首兩名加4支最佳第3名出線16強。在C組只餘兩隊下，意味港足有機會未出賽已直接晉級16強。不過，據中國《體壇周報》著名記者馬德興報道，亞運組委會在阿富汗隊宣布退出後，曾向負責足球項目的亞洲足協尋求意見賽事如何繼續，最終決定因為離開賽時間較短而不會重新分組，港足兩鬥烏茲別克勝方將成首名，負方成次名，不過兩隊是否直接出線16強，亞組委目前尚未有官方說法，但提及亦有機會微調出線規則及淘汰賽對賽走勢。

《體壇周報》又分析，敘利亞隊退賽主因是本月初在奧運外圍賽首圈已出局，令該國足總原定參加亞運備戰奧運外圍賽下一輪的計劃告吹。此前聲明以未能更改註冊球員名單為由退賽；阿富汗隊退賽原因則受財政影響及無法召集足夠球員參賽。

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