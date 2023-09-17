明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜車路士悶和般尼茅夫續排14　普帥稱助史達寧返英軍 (23:03)

車路士今晚（17日）在英超第5輪作客以0：0打和般尼茅夫，賽後以5分排第14位，落後第13位的曼聯1分，而賽後得3分的「般茅」仍未開齋。「藍戰士」主帥普捷天奴賽前透露，正協助翼鋒史達寧重返英格蘭隊，關鍵是對方必須在車路士交出表現。

車路士此役以尼高拉斯積遜掛帥，左、右兩路則由梅迪歷及史達寧策動攻勢，中場安素費南迪斯和干拿加歷查則伺機後上攻門，其中又以梅迪歷的表現尤其活躍，甫開賽3分鐘便傳中予中加歷查攻堅不中目標。11分鐘，史達寧接應傳中第一時射門嚴重「撻Q」。13分鐘，梅迪歷橫傳給積遜起腳射門中柱彈出。屢攻不入的車路士3分鐘後差點失守，般尼茅夫中場基達拉近射被車路士門將羅拔山齊士擋出。之後兩軍呈膠着狀態，至33分鐘才有「入肉」攻門，梅迪歷橫傳加歷查，後者擺過敵衛命射卻又過不了般茅門將尼圖的十指關。兩軍上半場終以互交白卷結束。

兩隊下半場以原本人馬續戰，50分鐘，史達寧主射罰球中楣底彈出，隊友中場烏高卓古後上「執死雞」，卻因後者越位在先「食詐糊」。63分鐘，車路士以由曼城加盟的中場高爾彭馬入替梅迪歷，般茅同時亦遣攻擊手祖斯甸古華特攻堅，但兩軍終破關乏力，以互交白卷收場。

車路士主帥普捷天奴賽前稱，在剛過去的國際賽檔期被英格蘭隊主帥修夫基拒於門外的史達寧，目前十分渴望重返英軍，並說：「所有頂級球員都想為國家賣力。我們已告訴史達寧會協助他回歸國際賽，條件是他必須在球會級賽事交出表現。」普帥續指史達寧是一個經驗豐富的球員，而且過去兩周努力不懈地練習，是一個有力協助年輕球員成長的球員。

此外，季前被視為奪標「黑馬」的紐卡素，在英超連負曼城、利物浦及白禮頓後，憑鋒將哥林威爾遜在64分鐘以一記12碼取得個人第3個英超入球，主場以1：0小勝賓福特。

其他報道：羽毛球｜鄧謝配香港賽奪亞　生涯主場最佳戰績　認連串高水平賽事助備戰亞運 

其他報道：網球｜台維斯盃煞科　港隊2：3負拉脫維亞無緣升班 

其他報道：足球｜艾納斯沙特聯四連勝　C朗再有進帳領先射手榜　國際邁阿密錄美斯加盟後首敗

相關字詞﹕體育 英超 車路士 般尼茅夫 紐卡素 賓福特 編輯推介

上 / 下一篇新聞