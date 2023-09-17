羽毛球｜鄧謝配香港賽奪亞　生涯主場最佳戰績　認連串高水平賽事助備戰亞運 (20:29)

香港公開羽毛球錦標賽今（17日）假香港體育館（紅館）煞科，港隊首席混雙組合鄧俊文／謝影雪在決賽面對臨時拍檔的中國組合郭新娃／魏雅欣，奮戰下以直落兩局13：21、19：21告負，無緣冠軍，但仍寫下生涯最佳戰績。「鄧謝配」賽後坦承失望，但指一連串高水平賽事有助備戰杭州亞運，乘勢再衝擊獎牌。
港隊的鄧俊文／謝影雪殺入決賽，觀眾席上幾乎座無虛席，更有球迷自製橫額及高舉區旗，為兩名港將打氣。「鄧謝配」在決賽面對臨時組軍的郭新娃／魏雅欣，開賽初段即輪流殺球得分，一度領先7：3，惟中國隊及時調整並於網前佔優，連取6分反超前，港將隨後頻頻失誤再失7分，首局先輸13：21。
雙方次局鬥得激烈，鄧俊文和謝影雪左飛右撲屢救險球，分數咬緊1、2分上落，惟兩人未能把握機會再輸19：21，苦戰43分鐘下以局數0：2不敵郭新娃／魏雅欣，屈居亞軍。兩人繼今年6月印尼羽球公開賽後再上頒獎台，未能打破近4年錦標荒。
對於生涯首闖香港站決賽，鄧俊文及謝影雪直言感激親友和球迷支持，無時無刻都為自己打氣。香港羽賽自2019年後復辦，謝影雪笑言：「我之前有想過退役前能否再打香港羽賽，現在可以在主場再上頒獎台，都好開心」。
不過，兩名港將承認未能打出水準，對今仗表現失望，謝影雪指「勝負其次，但我們可以打得更好，對自己有點失望」。她又指港隊發球欠佳，令對手搶得主動權，自己失進攻機會，鄧俊文則補充，「像阿雪所講，我們未能好好執行戰術，首局被對手拋離之後，自己也打得心急，導致無謂失誤變多」。
雖然未能在主場登頂，但鄧俊文及謝影雪皆指賽事有助準備本周展開的杭州亞運，前者表示這面銀牌有助增強信心，「我們近一年發揮較飄忽，有時可能第一輪就會輸，今次我們把握機會入決賽，無論對信心或者爭奧運積分，都有很大幫助」。杭州亞運羽毛球賽將於本月28日至10月7日舉行，「鄧謝配」上屆在混雙摘銀，鄧俊文期望今屆再上頒獎台，「我們今次未必是種子隊，會以入8強為首要目標，再盡全力爭獎牌」。
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