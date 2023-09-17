足球｜艾納斯沙特聯四連勝　C朗再有進帳領先射手榜　國際邁阿密錄美斯加盟後首敗 (16:57)

艾納斯今戰靠文尼完半場前攻入一球領先，下半場再有泰利斯卡以一記世界波擴大領先優勢，這名巴西籍中場及後在78分鐘助攻C朗錦上添花，最終以3：1擊敗主場的拉德取得聯賽四連勝，C朗近4場聯賽皆有「士哥」下，今季在沙特聯5戰已入7球，得以在射手榜領先；艾納斯賽後6戰累積12分排第6，以4分落後昨有尼馬「地標」上陣的希拉爾。C朗賽後在社交網難掩興奮心情：並留言：「這種勝利感覺」及加上「加油」等圖案。艾納斯將在周二凌晨出戰亞冠盃分組賽，在E組作客伊朗勁旅柏斯波利斯。

此外，美職球隊國際邁阿密錄得美斯加盟以來首仗敗仗。邁阿密作客以2：5不敵阿特蘭大聯，惟阿根廷隊前鋒美斯此役未被列入大軍名單內，教練馬天奴表示美斯有肌肉疲勞的問題，形容如派他上陣是「非常草率的決定」，除美斯外，另一星將佐迪艾巴亦因同樣理由避戰這場比賽。

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