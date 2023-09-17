明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜艾納斯沙特聯四連勝　C朗再有進帳領先射手榜　國際邁阿密錄美斯加盟後首敗 (16:57)

將在周二凌晨出戰亞洲聯賽冠軍盃分組賽的沙特阿拉伯球會艾納斯，今晨（17日）聯賽作客拉德藉星將基斯坦奴朗拿度（C朗）又有斬獲，連同今夏加盟的塞內加爾前鋒沙迪奧文尼亦有一球進帳，最終領軍以3：1凱旋，艾納斯聯賽取得四連勝外，C朗亦以7球佔據神射手榜首位置。

艾納斯今戰靠文尼完半場前攻入一球領先，下半場再有泰利斯卡以一記世界波擴大領先優勢，這名巴西籍中場及後在78分鐘助攻C朗錦上添花，最終以3：1擊敗主場的拉德取得聯賽四連勝，C朗近4場聯賽皆有「士哥」下，今季在沙特聯5戰已入7球，得以在射手榜領先；艾納斯賽後6戰累積12分排第6，以4分落後昨有尼馬「地標」上陣的希拉爾。C朗賽後在社交網難掩興奮心情：並留言：「這種勝利感覺」及加上「加油」等圖案。艾納斯將在周二凌晨出戰亞冠盃分組賽，在E組作客伊朗勁旅柏斯波利斯。

此外，美職球隊國際邁阿密錄得美斯加盟以來首仗敗仗。邁阿密作客以2：5不敵阿特蘭大聯，惟阿根廷隊前鋒美斯此役未被列入大軍名單內，教練馬天奴表示美斯有肌肉疲勞的問題，形容如派他上陣是「非常草率的決定」，除美斯外，另一星將佐迪艾巴亦因同樣理由避戰這場比賽。

其他報道：杭州亞運｜港足U23今出發　安達臣目標推動小將更進取　胡晉銘興奮再戰爭出線

其他報道：英超｜曼聯主場1：3負白禮頓　曼城五戰全捷續居榜首　利物浦熱刺齊反勝落後兩分

 

相關字詞﹕體育 沙特聯 艾納斯 C朗 沙迪奧文尼 美職 國際邁阿密 美斯 編輯推介

上 / 下一篇新聞