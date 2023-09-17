杭州亞運｜港足U23今出發　安達臣目標推動小將更進取　胡晉銘再戰亞運爭出線 (11:49)

港足U23今屆在C組對手為敘利亞、烏茲別克及阿富汗隊，分別將於本周三、周五及下周一對賽，力爭連續4屆打入16強。不過敘利亞足總上周四在社交網發聲明，宣布由於被亞運組委會拒絕更改球員名單，決定退出賽事，不過一切仍待亞組委落實。對此安達臣僅稱，現階段會維持計劃當準備3場賽事做部署。

同組其餘兩隊為港足U22早前在U23亞洲盃外圍賽對過的烏茲別克及阿富汗隊，當中曾作客0：10大敗給烏茲別克，對方有逾半成員續戰亞運。港足今屆22人大軍亦有9名U23亞盃外成員，由安達臣帶隊，他承認不滿亞盃外失球多亦未能入球，如今再遇兩支中亞國家隊，安帥稱對手實力雖強，惟球隊仍會嘗試製造攻勢，「若留守後場只會經常輸，我們會嘗試進攻爭勝。他們在U23亞盃外表現不夠好，在這個年齡仍未做得足夠，我想推動他們努力做得更多，踢得更進取」。

至於球隊隊長，安達臣僅稱已安排陣中較有經驗的球員組成隊長群組，在賽前決定人選。今次大軍只有4名球員參加過亞運，包括3名超齡球員李毅凱、安永佳及胡晉銘，以及適齡球員林衍廷。安帥稱安永佳今午戰畢中甲賽事後，將直接到杭州會合球隊。

臨時補選的25歲中場胡晉銘稱，對再次參加亞運感興奮，目標能保持近屆成績在分組賽出線，「5年前以為是人生唯一一次參加亞運，估唔到還有第2次機會」。晉銘在上屆16強對過烏茲別克隊，他認為亞運對手實力並非想像般差距大，「始終都是U23比賽，無得分析太多對手情况，落到場最緊要放膽執生，在比賽摸索對方實力時，隨時可給對手驚喜」。

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