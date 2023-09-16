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羽毛球｜謝影雪抱恙奮戰　鄧謝配挫大馬組合　香港羽賽明爭冠　 (21:45)

香港公開羽毛球錦標賽今（16日）假香港體育館（紅館）上演4強賽事，有近九成入座率為港隊首席混雙組合鄧俊文／謝影雪打氣。「鄧謝配」 以直落兩局輕取4號種子的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，生涯首次殺入香港站決賽，決賽對日本隊綠川大輝／齋藤夏和中國隊郭新娃／魏雅欣的勝方。謝影雪賽後透露抱恙上陣，但她與拍檔鄧俊文目標一致，期望成為史上首對在主場奪冠的雙打組合。

鄧俊文／謝影雪在混雙4強面對馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，雙方過往6度碰頭，港將得5勝較為佔優，兩人在主場球迷打氣下一改慢熱，鄧俊文在後場左飛右撲，謝影雪網前截擊奏效，甫開賽即取得領先。「鄧謝配」中段多次重板殺球得手連得5分，加上對手偶有失誤，以21：12先拔頭籌。港將在次局乘勝追擊，並以21：12再下一城，僅花34分鐘以局數2：0闖決賽。

「鄧謝配」在主場迎來連場硬仗，不論是首圈的「港隊內訌」鬥李晉熙／吳芷柔，抑或隨後面對印尼組合雷漢／妮莎、法國隊的吉凱爾／德爾呂，皆要打足3局才能反敗為勝。鄧俊文直言今仗早早入局、搶得主動權是致勝關鍵，謝影雪則透露自己身體不適，期望今晚補充體力，應付明日決賽，「我在出場前有少少肚痾，現在都有些腳軟，剛才都沒氣力大叫，幸好有他帶動氣勢」。

港隊此前有男單的伍家朗、李卓耀，以及女單的王晨在主場奪冠，惟雙打卻未有組合登頂，鄧俊文和謝影雪皆期望有所突破，後者表示：「我們的目標是入決賽和贏冠軍， 不能入4強就好像贏了一樣，要一直保持心態平穩應戰」，她又指能在親友見證下打一場好波，是 生涯最難忘的回憶之一。

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