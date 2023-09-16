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杭州亞殘運｜港隊176人代表團出征　朱文佳何宛淇挾世一頭銜衝牌 (19:21)

杭州亞殘運將於10月22日至28日舉行，香港殘疾人奧委會今屆將派出共176人的代表團參賽，今日（16日）在體院舉行授旗典禮。分別以世界第1之姿出擊的殘疾羽毛球代表朱文佳及硬地滾球女將何宛淇，同稱會以平常心應戰，全力為港隊爭獎牌。

港隊上屆在雅加達亞殘運以11金16銀21銅，創下歷屆最佳成績；今屆矢志再接再厲，派出98名運動員出戰11個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、射擊、游泳、乒乓球、輪椅劍擊，以及分別闊別一屆和兩屆再參賽的賽艇和輪椅網球。

上屆在殘疾羽毛球SH6短肢組男單奪金的朱文佳，今屆將以世界一哥頭銜力爭衛冕之餘，亦分別伙王鎮炎及蔡詠琪出戰男雙及混雙，三線衝擊獎牌。他透露過去曾反覆思考以世界第1身分參賽對自身的意義，「究竟是帶來壓力，還是信心？透過之前的比賽，看到自己在獲得『世一』頭銜後的表現和心態，明白現在登上的位置得來不易，提醒自己要贏波，繼續做好自己」。

至於目前硬地滾球BC3組世界一姐何宛淇，今屆亞殘運首次在分拆男、女子組的個人賽出戰。上屆共得1金1銅的她，指出近年多國都有女將彈起，爭金仍需努力，並稱以一姐身分應戰未感壓力，「每場比賽都是新一頁，最重要是享受其中」。

至於年僅13歲的SB6級女泳手吳卓恩，今屆將首次出席亞殘運，暫定出戰100米蛙泳、100米背泳及50米自由泳。她今年先後在5月打破200米蛙泳的世界紀錄，以及在上月殘疾人世界賽100米蛙泳獲得銀牌，但仍稱出戰亞殘運心情既興奮又緊張，「希望能在100蛙破個人最佳成績（PB），其他項目亦希望能游出更好成績」。

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