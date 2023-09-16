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杭州亞運｜港男籃因黎巴嫩退賽重獲參賽資格　主力梁兆華感僥倖　期待歷年最強陣容爭出線 (14:58)

港協暨奧委會今日（16日）發聲明宣布，獲得杭州亞組委確認，因黎巴嫩男籃退賽，香港男子籃球隊重獲亞運參賽資格。港隊主力梁兆華直言感到僥倖，但仍期待以歷年最強陣容征杭州，與李琪及惠龍兒等老大哥並肩作戰，力爭出線。

香港男籃早前因賽會取消資格賽，一度失去杭州亞運參賽資格，但因黎巴嫩男籃退出亞運，令報名隊伍排名第17名的香港男籃重獲亞運入場券，港協今日發聲明確認此事，表示已將消息通知籃總：「港協暨奧委會剛獲得杭州亞組委正式確認，因應黎巴嫩男子籃球隊退賽，男子籃球港隊獲參加杭州亞運男子5人籃球的資格，本會已就此通知中國香港籃球總會」。杭州亞運官網尚未更新賽程，若港隊頂替黎巴嫩男籃進入正賽B組的話，將與中華台北、蒙古及中國隊交手。

對於失而復得的參賽機會，效力NBL香港金牛的梁兆華直言「感覺好似好僥倖，才可以參賽」，但他仍期待以歷年最強出戰亞運，又指目標是在蒙古隊身上取得一勝，「我們最近（2月亞洲盃外圍賽預賽）曾交手，當時分差不算太大」。剛帶領滿貫贏得銀牌冠軍的李琪，得悉可出戰亞運亦相當高興，「當初失去資格當然失落，我一直打算以亞運來結束港隊生涯，準備十分充足，現在失而復得，算是好頭好尾」，他續指期望於小組賽拿下一勝，爭取出線。

其他報道：杭州亞運｜黎巴嫩證退賽　港男籃或補上　港足同組對手敘利亞棄戰

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