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港超｜理文爭標戰大勝　班主讚賽果完美　傑志單場被罰2球12碼　朱志光認犯規愚蠢 (18:18)

港超今午（16日）上演爭標前哨戰，理文憑愛沙尼亞國腳安尼亞梅開二度，以及港足入籍兵艾華頓續大勇建功，在將軍澳運動場以4：1大勝傑志。

上季港超冠、亞軍今午在將軍澳運動場碰頭，理文今季首次主場出擊，正選以剛踢畢兩場歐國盃外圍賽的愛沙尼亞隊中鋒安尼亞，聯同兩名快馬艾華頓及基華尼頓攻堅。下周三作客韓國出戰首場亞冠分組賽的傑志，新加盟的前季奧地利甲組年度最佳球員恩查首次上陣兼正選，但上季香港足球先生明加索夫及韓國前國腳中鋒金信煜均未列名單。

兩強相遇有2108人入場，理文甫開賽便搶攻，8分鐘艾華頓突入禁區被門將保羅撲跌，經視像裁判（VAR）審視判12碼，但這名32歲翼鋒主射被港足隊友捉到路撲出，之後衝前補射又中楣彈出。大難不死的傑志，之後有艾里奧頂斜及伊高沙托尼半單刀攻門被擋出。艾華頓於27分鐘將功補過，在右路快速突破後再地波傳中予安尼亞撞射破網，領先1：0。其後下起驟雨，安尼亞及左閘立花稜也各一次殺入禁區攻門均被保羅撲出後，「藍鳥」於42分鐘憑一次反擊，恩查傳中予祖連奴門前撞射扳平。正當以為半場平分秋色，僅2分鐘後艾華頓與基華尼頓配合後左腳妙射得手，為理文完半場前再度領先2：1。

理文換邊後火速再入一球，51分鐘，後衛徐宏傑在禁區內被傑志中場奧拿斯從後撞跌，經VAR後由越位改判12碼，安尼亞主射中鵠梅開二度。傑志今仗後防不穩，不時被理文雙翼快放令兩邊頻險象環生，而恩查與伊高沙托尼及祖連奴的鋒線亦攻門欠奉，之後換入兩名大港腳羅梓駿及潘沛軒仍未能拉近比數，結果被後備入替的理文前鋒保連奴在補時9分鐘再下一城，終負1：4，吞下今季首場敗仗，連同上季港超一和一負，近3次聯賽交手不勝，亦繼2019年11月高級組銀牌負1：5後再次大敗予理文。傑志賽後被同得6分的理文趕過奪走榜首，兼多踢一場。

傑志主教練朱志光賽後稱，足球有贏有輸，否認被技術性擊倒，提及上半場亦製造不少威脅攻門，但承認防守上要減少大意犯錯，「整場波我們輸2次12碼是很無謂也可避免，有VAR後這種愚蠢犯規不可以有，對手今場防守反擊亦做得很好，特別是領先下更易踢」。除了伊高沙托尼於73分鐘傷出更要隊友扶離場，朱sir提及主將明加索夫為土庫曼隊戰畢國際賽後受傷、金信煜亦有輕傷，加上費蘭度等港將征戰連場有疲態，但對於在亞冠前大敗，他認為影響不大，稱作客亞冠踢法亦不同，透露或會帶7名外援以備不時之需。

理文主教練曾昭達承認，對賽果有少許意料之外，認為對手有下周中亞冠顧慮，缺少兩名主將明加索夫和米基爾，是有少許留力，又提及起用剛長途跋涉返港的安尼亞正選，是有點兵行險着，幸效果理想，並感謝球會資源支持今季增兵，「今季我們目標是要挑戰上季聯賽冠軍（傑志），上季最後一場飲恨，所以今場勝仗特別大意義，證明我們真的想挑戰他們，但希望球員不要太興奮，在剩餘聯賽繼續專注努力」。理文會長李文恩賽後稱非常滿意賽果，「對手是傑志，聯賽冠軍大熱門，賽果是完美的，不過從比賽戰况看到球隊仍有缺點，有少許細節我覺得可再改善做得好點」。

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