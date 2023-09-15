羽毛球︱鄧謝配港羽賽反勝法國組合殺入4強　謝影雪：主場球迷打氣是很大動力 (21:52)

鄧俊文／謝影雪硬仗連連，今在混雙8強迎戰法國組合吉凱爾／德爾呂，二人在首局曾取得13：8領先優勢，但及後在被追平15：15後無已為繼，首局先輸19：21。「鄧謝配」在次局戰成4：4後，打出一段8：1攻勢，並將優勢保持到尾，以21：9扳平局數。雙方在決勝局初段形成拉鋸戰，但愈戰愈勇的「鄧謝配」在7：7後連取6分，終以21：11取勝，局數2：1反勝對手，繼2016年後再次於主場打入4強，將對上4號種子的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏。

「鄧謝配」連續3晚需戰畢3局取勝，謝影雪表示今日跑動較少，不擔心影響體能狀態，鄧俊文則希望明日首局能更快入局，並稱是役獲勝關鍵是「放下自己」，「我們最近兩次與他們交手皆落敗，今次是挑戰者的身分去應付，因此在先輸1局的情况下沒有特別緊張，反而打得更放」。而謝影雪則認為球迷打氣作用很大，「這晚比早幾晚更熱情，投入度更高，對我們來說是很大的動力」。

海外球手方面，頭號種子的日籍前世界一姐山口茜，在女單8強以21：13及21：15，直落兩局擊敗7號種子的美籍華裔球手張蓓雯。而世界排名第6的3屆女單世界冠軍、西班牙籍名將馬蓮，則以9：21及18：21，直落兩局不敵印尼籍球手董仲，後者將與山口茜明爭入決賽。至於4強另一場將由中國隊的張藝曼面對馬來西亞籍的吳堇溦。

至於2018年雅加達亞運金牌得主祖拿坦基士堤，繼早前接連力退兩大港將伍家朗及李卓耀後，今在男單8強以直落兩局21：19及21：18擊敗則在首圈爆冷挫「世一」安賽龍的中華台北隊球手李佳豪，躋身4強後將於明天面對馬來西亞球手黃智勇。而世界排名第2的金廷（前譯︰基丁安東尼）則輕取另一台將蘇力揚，明鬥日籍好手西本拳太。

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