明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

羽毛球︱鄧謝配港羽賽反勝法國組合殺入4強　謝影雪：主場球迷打氣是很大動力 (21:52)

香港公開羽毛球錦標賽今（15日）於香港體育館（紅館）續戰，比賽戰至8強階段，入場人數明顯較多，港隊唯一爭標希望「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，在混雙以局數2：1反勝法國組合吉凱爾／德爾呂，晉級4強。

鄧俊文／謝影雪硬仗連連，今在混雙8強迎戰法國組合吉凱爾／德爾呂，二人在首局曾取得13：8領先優勢，但及後在被追平15：15後無已為繼，首局先輸19：21。「鄧謝配」在次局戰成4：4後，打出一段8：1攻勢，並將優勢保持到尾，以21：9扳平局數。雙方在決勝局初段形成拉鋸戰，但愈戰愈勇的「鄧謝配」在7：7後連取6分，終以21：11取勝，局數2：1反勝對手，繼2016年後再次於主場打入4強，將對上4號種子的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏。

「鄧謝配」連續3晚需戰畢3局取勝，謝影雪表示今日跑動較少，不擔心影響體能狀態，鄧俊文則希望明日首局能更快入局，並稱是役獲勝關鍵是「放下自己」，「我們最近兩次與他們交手皆落敗，今次是挑戰者的身分去應付，因此在先輸1局的情况下沒有特別緊張，反而打得更放」。而謝影雪則認為球迷打氣作用很大，「這晚比早幾晚更熱情，投入度更高，對我們來說是很大的動力」。

海外球手方面，頭號種子的日籍前世界一姐山口茜，在女單8強以21：13及21：15，直落兩局擊敗7號種子的美籍華裔球手張蓓雯。而世界排名第6的3屆女單世界冠軍、西班牙籍名將馬蓮，則以9：21及18：21，直落兩局不敵印尼籍球手董仲，後者將與山口茜明爭入決賽。至於4強另一場將由中國隊的張藝曼面對馬來西亞籍的吳堇溦。

至於2018年雅加達亞運金牌得主祖拿坦基士堤，繼早前接連力退兩大港將伍家朗及李卓耀後，今在男單8強以直落兩局21：19及21：18擊敗則在首圈爆冷挫「世一」安賽龍的中華台北隊球手李佳豪，躋身4強後將於明天面對馬來西亞球手黃智勇。而世界排名第2的金廷（前譯︰基丁安東尼）則輕取另一台將蘇力揚，明鬥日籍好手西本拳太。

相關報道：羽毛球︱鄧謝配港羽賽入8強稱反勝在堅持　李卓耀主場衛冕失敗「心態想太多」

其他報道：賽車︱F1轉戰新加坡站 紅牛雙雄樟宜機場演洗地車大賽（附影片）

其他報道：杭州亞運︱電競港隊39人參加7項遊戲比賽　總教練稱調整選手生理時鐘成爭勝關鍵

其他報道：英超︱查頓辛祖捲紀律問題 遭曼聯罰單獨訓練 傳拒向坦夏格道歉累事

其他報道：網球︱港隊明維園主場戰台維斯盃　黃澤林王康𠎀領銜誓挫拉脫維亞

相關字詞﹕體育 編輯推介 羽毛球 香港羽毛球公開賽 鄧謝配 鄧俊文 謝影雪 山口茜

上 / 下一篇新聞