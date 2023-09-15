港超︱理文傑志明午合演爭標前哨戰　國腳級箭頭交鋒　恩查勢迎亞洲處子戰 (22:55)

理文vs.傑志 將軍澳運動場下午15：00開賽 票價：$120/50

理文今季主場首仗即鬥傑志，上季3次交手勝負和各一，理文在聯賽一勝一和不敗，包括去年10月在將軍澳勝2：1，但上季煞科被傑志逼和屈居亞軍，今夏積極增兵捲土重來，包括簽入現役愛沙尼亞國腳安尼亞及在荷甲征戰多年的中場保利臣。其中安尼亞過去一周在兩場歐國盃外圍賽對瑞典及比利時隊均正選，這名32歲中鋒稱，昨日長途跋涉返港後，今早才參與整課操練，但稱感覺狀態很好，準備好迎接大戰，「我認為這場關鍵是紀律性和專注，踢出球隊自身節奏和質素，並執行部署鬥到最後一秒」。理文主教練曾昭達承認，安尼亞返港後有少許疲態，需視乎最後情况才能確定能否上陣，但艾華頓入籍註冊成為本地球員後，有助前場調配有更多變化。

另邊廂，前季奧地利甲組聯賽年度最佳球員恩查上月底加盟傑志，在過去兩周本港先後遇着颱風及洪雨又國際賽後，今午勢將上演處子戰。主帥朱志光形容此子射術不俗及擅於無球走位，同時稱韓國前國腳中鋒金信煜有少許拉傷下，料這新兵將首次掛帥。這名34歲奧地利前國腳則期望在這場大戰展示質素，「這將是我在亞洲首場比賽，我想向球迷展示自己質素，證明我為何來港」。不過，朱志光提及連同港足兩場友賽，陣中如艾里奧及陳晉一等港腳需14日踢4仗，包括下周三赴韓出戰首場亞冠分組賽對全北汽車，上季香港足球先生明加索夫早前亦有代表土庫曼隊踢友賽，承認陣容需要調配以應付連場硬仗。

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