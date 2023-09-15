賽車︱F1轉戰新加坡站　紅牛雙雄樟宜機場演洗地車大賽（附影片） (20:53)

新加坡自2008年重新成為F1分站後，藉賽事帶來的經濟收入逐年上升，據當地旅遊局數據顯示，直至2022年已合共為當地帶來逾110億港元收益。今年有望連續3屆成為F1世界冠軍的韋斯塔本，日前伙拍隊友兼去屆新加坡分站冠軍佩雷斯，於「星耀樟宜」的室內瀑布旁參與洗地車大賽，在佈滿泥濘、腳印、污垢、垃圾和葉子等障礙物的賽道上比賽。結果排頭位的韋少於正賽由頭帶到尾封王。

賽後韋少笑言與紅牛團隊向來有不少破舊立新的主意，早已習慣這種奇特的事情。而佩雷斯則表示：「這場賽事實在太棒了，當我第一眼看見『戰車』時，實在大吃一驚。」

從未在新加坡揚威的韋斯塔本，亦不忘談及今站展望，「新加坡的賽道極具挑戰性，夜間比賽更令它變得特別。此外，天氣非常溫暖亦增加了比賽難度，是眾多分站中難度最高的比賽之一」。

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