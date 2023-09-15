杭州亞運︱電競港隊39人參加7項遊戲比賽　總教練稱調整選手生理時鐘成爭勝關鍵 (18:34)

今屆亞運電競項目將於本月24日至下月2日一連9日舉行，總比賽時間逾2000分鐘。香港電競總會經過逾半年選拔組成香港電競代表隊，以及離港到不同地方參加排名賽或測試賽，將參加亞運7項電競遊戲賽事，包括《傳說對決》及《絕地求生M》的亞運版本、《FIFA Online4》、《街霸V》、《英雄聯盟》、《夢三國2》及《DOTA2》。此外，電競總會今午在數碼港舉行亞運起航禮，安排了步驚雲、聶風、王小虎及許樂等7名著名港漫英雄角色，結合亞運7項遊戲合製一分鐘短片造勢。

香港電競隊總教練陳俊傑（Eric）表示，將會派出32名選手參加7項遊戲比賽，約一半為職業選手，連同7名教練及帶隊成員，團隊共有39人，「亞洲有較多電競強的國家或地區，包括中國、韓國及中華台北，不過我們過去參加亞運征途預賽時，看到港隊實力都非常好，希望在亞運盡力為港爭光」。他透露，除了此前安排集訓備戰，每日平均訓練8小時，包括個人技巧和加強溝通的團隊訓練，如《夢三國2》的選手更已抵達杭州訓練。對於亞運電競爭勝關鍵，他提及是調整狀態，「一般電競比賽多在晚上舉行，在亞運這類傳統運動會則在早上已開始比賽，所以抵達杭州後要第一時間調整選手的生理時鐘和作息時間，還有注重飲食，從而打出水平」。

今年7月有香港電競選手參加亞運征途排名賽時，在遊戲名稱含有「光復」二字而被亞洲電子體育聯合會DQ禁止參加杭州亞運兼停賽3年。總領隊陳龍盛補充，總會已跟足港協暨奧委會指引，出發前已向團隊清晰交代守則，以及遊戲內所有設定都會再三檢查。

電競在上屆2018年雅加達亞運屬「示範項目」，今屆港隊只有《傳說對決》選手陳子軒（遊戲名：Kiki）及教練郭文輝（RB）參加過上屆亞運，最終取得第4名。當時陳子軒年僅17歲是隊中最年輕選手，他稱上屆經驗有助今屆參賽減壓，從而努力爭取獎牌。

此外，將有兩名港將參加足球遊戲《FIFA Online4》個人賽，包括2017年開始入行電競的丘敏龍（Ronnie）。他曾獲港超球隊冠忠南區贊助參賽，亦代表過香港電競足球代表隊參加電競世界盃，參賽經驗豐富，不過將首戰亞運的他，難忘出發前要做藥檢和體測，「真的當你是傳統運動員看待，一視同仁，打咁多年電競未試過要做這些」。他也稱，始終代表自己地方參加大型運動會，因此亦更注重外表，「也不想外貌不太精神，我仲為此減了磅」。

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