羽毛球︱鄧謝配港羽賽入8強稱反勝在堅持　李卓耀主場衛冕失敗「心態想太多」 (23:11)

「香港一哥」李卓耀於2019年11月在香港體育館勇奪香港羽毛球公開賽男單冠軍，現世界排名第17名的他，今晚面對世界排名第6兼2018年雅加達亞運金牌得主基士堤，首局先輸18：21，次局一度領先13：10，但被對手連取4分後乘勢拉開分數，終以16：21見負，直落兩局16強止步。基士堤淘汰兩名港將後，明日8強將鬥擊敗星將安賽龍及李梓嘉的中華台北隊球手李佳豪。

主場衛冕之路兩場告終，李卓耀承認今仗表現一般及「想太多」，「今場給自己有少許壓力致想得太多，發揮總是不順，投入度亦不足」。相對4年前主場封王，現年27歲的李卓耀，承認如今心態轉變不少，「以前只想打好每場比賽，現在多了顧慮想做得更好，所以只能怪自己仍未夠成熟」。

吳英倫在16強對丹麥籍球手張克則力戰3局，首局先輸7：21，次局以21：15追回一局，決勝局初段曾兩度領先，但打成7：7後無以為繼，終負13：21。這名19歲小將提及，在次圈適應比賽節奏及主場打氣聲幫助下力戰追平，但同時消耗不少體力，影響決勝局發揮，惟他滿意打入16強，「我現在才19歲，今次經驗提升往後比賽信心，就算對世界排名頭10球手都不會怯場」。

「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪在混雙16強對印尼組合雷漢/妮莎，首局鬥到20：20刁時下連失2分，以20：22先失一局。鄧謝配次局回復強勢以21：14扳平，決戰局愈戰愈勇大勝21：10，成功反勝，明晚8強將鬥法國組合吉凱爾/德爾呂。

謝影雪稱反勝關鍵在於堅持，「就算輸了首局都不會失去信心，我們和對方交手多次，所以今次第二局很快調整了打法」。兩名男單港將止步後，鄧謝配成今屆港隊唯一爭標希望，鄧俊文稱不會對此感壓力，謝影雪稱能夠在家人朋友和球迷面前比賽，還是很期待和開心繼續晉級。另一港隊組合的呂樂樂/吳詠瑢，在女雙16強以局數1：2不敵泰國組合，完賽後將攜手續戰下周開鑼的杭州亞運。

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