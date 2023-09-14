羽毛球︱鄧謝配港羽賽入8強稱反勝在堅持　李卓耀主場衛冕失敗「心態想太多」 (23:11)

香港羽毛球公開賽今日（14日）續舉行，力爭衛冕的港將李卓耀直落兩局不敵首日淘汰伍家朗的印尼籍球手祖拿坦基士堤，聯同另一港將吳英倫均在16強止步。「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪則在混雙反勝局數2：1，晉身明日8強。
「香港一哥」李卓耀於2019年11月在香港體育館勇奪香港羽毛球公開賽男單冠軍，現世界排名第17名的他，今晚面對世界排名第6兼2018年雅加達亞運金牌得主基士堤，首局先輸18：21，次局一度領先13：10，但被對手連取4分後乘勢拉開分數，終以16：21見負，直落兩局16強止步。基士堤淘汰兩名港將後，明日8強將鬥擊敗星將安賽龍及李梓嘉的中華台北隊球手李佳豪。
主場衛冕之路兩場告終，李卓耀承認今仗表現一般及「想太多」，「今場給自己有少許壓力致想得太多，發揮總是不順，投入度亦不足」。相對4年前主場封王，現年27歲的李卓耀，承認如今心態轉變不少，「以前只想打好每場比賽，現在多了顧慮想做得更好，所以只能怪自己仍未夠成熟」。
吳英倫在16強對丹麥籍球手張克則力戰3局，首局先輸7：21，次局以21：15追回一局，決勝局初段曾兩度領先，但打成7：7後無以為繼，終負13：21。這名19歲小將提及，在次圈適應比賽節奏及主場打氣聲幫助下力戰追平，但同時消耗不少體力，影響決勝局發揮，惟他滿意打入16強，「我現在才19歲，今次經驗提升往後比賽信心，就算對世界排名頭10球手都不會怯場」。
「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪在混雙16強對印尼組合雷漢/妮莎，首局鬥到20：20刁時下連失2分，以20：22先失一局。鄧謝配次局回復強勢以21：14扳平，決戰局愈戰愈勇大勝21：10，成功反勝，明晚8強將鬥法國組合吉凱爾/德爾呂。
謝影雪稱反勝關鍵在於堅持，「就算輸了首局都不會失去信心，我們和對方交手多次，所以今次第二局很快調整了打法」。兩名男單港將止步後，鄧謝配成今屆港隊唯一爭標希望，鄧俊文稱不會對此感壓力，謝影雪稱能夠在家人朋友和球迷面前比賽，還是很期待和開心繼續晉級。另一港隊組合的呂樂樂/吳詠瑢，在女雙16強以局數1：2不敵泰國組合，完賽後將攜手續戰下周開鑼的杭州亞運。
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