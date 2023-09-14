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意甲｜普巴稱不知情下服禁藥　若長期停賽祖雲勢提早3年解約 (20:12)

祖雲達斯中場保羅普巴日前因藥檢呈陽性被罰暫時停賽，若稍後的B樣本檢測亦「肥佬」，將面臨重罰停賽4年之餘，並據報「斑馬兵」亦勢與對方分道揚鑣，提早3年解約。另據《ESPN》今晨（14日）報道，普巴可能在美國邁阿密誤服含有禁藥成分的營養補充品，而若判定是在不知情下違規，停賽期會是減半的兩年。

事緣保羅普巴於8月20日隨祖雲達斯出席意甲新季首戰，雖然他在球隊作客大勝烏甸尼斯之戰全場坐冷板未有上陣，卻被抽中做藥檢，並於前日證實呈陽性反應，須即時停賽。《ESPN》消息指，他已告訴祖雲達斯在醫生朋友協助下，於邁阿密買入一些他不知道含有睾酮的營養補充品並服用，而這些產品在意大利被禁售。據意大利禁藥組織NADO資料，違規者在故意和不知情下服用禁藥，須分別「坐波監」4年和兩年。對30歲的普巴來說，如果最終被判停賽4年，勢將嚴重打擊其職業球員生涯。

另據《米蘭體育報》報道，普巴一旦被罰長期停賽，祖雲便會認真考慮與2026年約滿的他提早解約。他去年夏天離開曼聯回巢祖雲，周薪13萬鎊（約127萬港元），但因上季傷患頻仍只為祖雲披甲10次，甚至無緣代表法國隊出席去年尾舉行的卡塔爾世界盃。法軍主帥迪甘斯回應普巴的禁藥事件道：「明顯地，我非常驚訝，但我沒有什麼可以判斷事件的依據。普巴現在有很多要事要做，這是一個非常困難的時刻。我已向他發出信息，這幾天我將會再聯絡他。」普巴曾協助「高盧雄雞」奪得2018年世界盃冠軍，亦是2021年揚威歐洲國家聯賽的主將。

此外，祖雲達斯大股東Exor公布2022／23財政年度下半年虧損8100萬歐元（約6.8億港元），令全年損失增至逾1.1億歐元（約9.2億港元）。至於意甲周六晚戰火重燃，打頭陣是暫列第3的祖雲主場迎戰第12位的拉素，同日稍後同是3戰全勝的一哥國際米蘭主場大戰次席的同市死敵AC米蘭。

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