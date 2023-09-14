籃球︱NBA修例防球星集體休戰　總裁：旨在保障球迷 (21:28)

近年NBA不少球隊於常規賽出現讓主力在沒傷病下輪休的情况，令賽事觀賞性減低，惹起外界不滿聲音日增。最終聯盟今日宣布修例，由2023／24年球季開始，任何球隊不得讓超過一名星級球員在沒傷病下休息，而星將定義為過去3季曾入選全明星或入圍年度最佳陣容的球員。

NBA總裁阿當施華今在聲明表示：「這次修例的目的主要是希望保障球迷，因為不少球迷並非季票持有者，甚至是由外國遠道而來觀看，一旦遇上相關情况無疑影響體驗。」而他又補充，此舉無意針對球員，「若球員真的有傷未能上陣並沒任何問題，我們只是希望帶出信息予各球隊，若球員健康便應該上陣」。

另外，日前因涉家暴案於紐約被捕的侯斯頓火箭新星奇雲波特，目前仍未扣留調查，據報會方正考慮放棄這名23歲後衛，並尋求與其他球隊交易，料由新東家透過先換後裁方式「甩手」。至於今夏被克里夫蘭騎士裁走的36歲射手丹尼格連，今落實以自由身重返費城76人，簽下一紙底薪一年320萬美元（約2500萬港元）合約。

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